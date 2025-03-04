İnegöl Belediyesi'nin talebi doğrultusunda DSİ, Kurşunlu Bölgesinde ıslah, temizlik ve genişletme çalışmalarına başladı. Belediye, olası sel ve su baskınlarına karşı akarsu yataklarının ıslah edilmesi ve temizlenmesi için DSİ'ye başvurmuştu. DSİ, bölgedeki ihtiyaçları belirleyerek gerekli düzenlemeler için harekete geçti.

Belediye Başkanı Alper Taban, Hasanpaşa mevkiinde akarsu boyunca olası sel ve su baskınlarına karşı; ıslah, temizlik ve genişletme çalışmalarının yapıldığını duyurdu. Bölgede ekipler akarsu yatağının genişletilmesi ve dere yatağının temizliği için hummalı bir çalışma yürütüyor.