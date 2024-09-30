İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın göreve gelmesiyle birlikte İnegöl’de adeta ‘’bilgi deposu’’ dönüşümü gerçekleşti. Ali Hatiopğlu Sokak’taki konak tadilatıyla başlayan Nöbetçi Kitaphane dönüşümü, Gençlik Merkezi ve Huzur-Akhisar Mahallesi’ndeki irtibat noktası düzenlemeleriyle sürdü. Son aşamada ise Mesudiye Mahallesi'ndeki Kanal İnegöl ve 5. Yeni Yaşam Alanı içerisindeki belediye hizmet binasının D Blok kısmında her yaş grubuna yönelik teknolojik bir kütüphane oluşturuldu. Bu gelişme, öğrencilere eğitim alanında önemli destek sağlamaya devam ediyor.

İNEGÖL’ÜN İLK ÇOCUK KİTAPHANESİ

Yeni Yaşam Alanı'nda kurulan D Blok Nöbetçi Kitaphanesi'nin giriş katında, 4-6 yaş arası çocuklar için İnegöl’ün ilk çocuk kütüphanesinde "Bugünün Çocuklarına Öyküler" etkinliği düzenlendi. Eğlenceli anların yaşandığı bu etkinliğe katılan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çocuklarla bir süre sohbet ederek hediyelerini takdim etti. Tüm yaş gruplarının rahatlıkla kullanabileceği kitaphanelere davette bulunan Başkan Alper Taban, ‘’Bu kitaphanede diğer kitaphanelerimizden farklı olarak Anaokulu (5-6 Yaş), ilkokul ve ortaokul öğrencileri için de bölümler tasarlandı. İlkokul bölümünde yıl içerisinde; hikaye ve masal anlatıcılığı, drama, çeşitli el becerileri atölyeleri, serbest okuma atölyeleri gibi çalışmaların yapılacağını duyurmuştuk. Bugün de bu etkinliklerden birini düzenliyoruz. 4-6 yaş arası çocuklarımıza yönelik yapılan masal anlatımı etkinliğimizi daha verimli ve faydalı geçmesi için 30 kişiyle sınırlı tuttuk. Hafta içi 5 gün boyunca etkinlik için kayıtlarımızı aldık. Bugün de Nöbetçi Kitaphane personelimizin anlatımlarıyla masal anlatımı etkinliğimiz gerçekleştiriliyor. Çocuklarını bu anlamlı organizasyona getiren velilerimize teşekkür ediyor, daha da çok kullanılmasının çocuklarımız için faydalı olacağını bildirmek istiyorum. Öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum.’’ dedi.