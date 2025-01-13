Açıklama yapan Kurşunlu mahallesi muhtarı Rıza Aktaş, "Burası Kurşunlu sıcak su travertenleri. Burası İnegöl'e 19 kilometre, Kurşunlu'ya 4 kilometre uzaklıkta. Mükemmel, doğa harikası bir yer. Bakın şu anda yollarımızı gelirken video çekmiş bulunmaktayım. Çevredeki düzensizliği çekmiş bulunmaktayım. Buradaki eksiklik soyunma kabini, tuvaletimiz ve araç parkımız bulunmamaktadır. Buraya Türkiye'nin her yerinden turistler gelmektedir ve biz hem Kurşunlu Hem İnegöl olarak büyük tepki çekmekteyiz. Bunun en kısa zamanda yetkililer tarafından buraya ağırlık verilip buranın gerçek kimliğine kavuşmasını istiyoruz. Şu çevreyi de bir gösterelim, çevredeki pisliği gösterelim. Çevreyi de görüyorsunuz. Gerçekten burası şu anda hiç uygun bir şekilde değil yani. Gelen misafirlerimize burada hiçbir şey yapamamaktayım. Gelen misafirler tarafından tepki çekmektedir. Gereğinin yapılmasını rica ediyorum." dedi.

Kaynak: ÖZNUR DEDE