Nuri Doğrul Caddesi üzerinde 60 yıldır faaliyet gösteren Manastır Şekerlemede 40 yaş ve üstündeki her kesimin çocukluk döneminde mahalle bakkallarından ve şekercilerden aldığı popüler atıştırmalıklar satılıyor.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Sadri Dörtkardeş (84) tarafından açılan ve bugün oğlu Davut Dörtkardeş ve torunu Alper Dörtkardeş (18) tarafından ilk günkü gibi ayakta tutulan şekerleme firması herkesi onlarca yıl geriye götürüyor.

BU ÜRÜNLER BİR TEK ORADA

Küçük ve mütevazi iş yerinde yüzlerce şeker çeşidinin yanı sıra helva, sakız, kurabiye, elma ve horoz şekeri, pamuk şekeri, lokumlu bisküvi, mabel çikolata, köpük helva, tereyağlı gibi onlarca nostaljik ürünleri bulmak mümkün. İnegöl'de ayakta kalan en eski şekerci olan firmaya girenler yaşlandığını hatırlıyor. Eski mahalle bakkallarını anımsatan iş yerindeki nostaljik atıştırmalıklar beklenilenin aksine çok ucuz fiyatlarla satılıyor.

MANASTIR ŞEKERLEMENİN HİKAYESİ

Günümüzde babasından miras kalan iş yerini işleten Davut Dörtkardeş, oğlu Alper'e de şekerleme işini öğretmeye çalışıyor. Manastır Şekerlemenin kuruluş hikayesini anlatan Davut Dörtkardeş, "60 yıl önce orkide şekeri ve lokum helva imalathanemiz vardı. Babam amcalarımla birlikte burayı şeker ve lokum satışı yapılan bir iş yeri olarak kurdular. 1989 yılından itibaren ise imalata son verip tamamen şekerci olduk. 36 yıldır da şeker başta olmak üzere birçok atıştırmalık ürün satışı yapıyoruz. Nostaljik ürünleri merakımız ilk günden itibaren vardı. Bugün nerede nostaljik bir ürün bulursam gidip alıyorum. Bu işi severek yapıyorum. Eski tatlar, eski popüler atıştırmalıkları bulmak için zaman harcıyorum, araştırmalar yapıyorum. Şu an çok eski dönemlere ait 20-25 çeşit ürün var. Zaman zaman çeşitler artıyor. Bu ürünleri bulmak elbette kolay değil" diye konuştu.