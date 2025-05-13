14 Mayıs 2023 yılında yapılan Genel Seçimlerde AK Parti’den yeniden milletvekili adayı gösterilmeyen Bursa eski Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel aradan geçen tam 2 yıl yani 720 gün sonra gazetemize konuştu.

Pek ortalıkta görülmediği söylenen Vildan Yılmaz Gürel’in aktif siyasete son verdiği, her şeyden elini çektiği gibi söylemler bile duymuşsunuzdur. Peki bunların ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış? Şimdi bu soruların cevaplarını şöyle bir bakalım.

Eski vekile İnegöl çarşısında denk geldim. Eski dava arkadaşı olan Gülce Otel’in sahibi Mustafa Şiren’i eşiyle birlikte ziyaret etmişti. Hazır orada denk gelince merak edilen bazı soruları sormak istedim. Sağ olsun beni kırmayarak sorularıma içtenlikle cevap verdi.

İlk sorum şu oldu? “Milletvekili görevinizden sonra sizi pek göremedik. Ya da gözükmemek bir tercih miydi?”

Biraz tebessümle şu cevabı aldım; “Görmek isteyenler görür aslında. Zaten öylede oluyor. Ben çok oturmayı seven biri değilim aslında. Hemen hemen her gün dost ziyaretleri yapıyorum. Ev ziyaretlerine gidiyorum. Hasta ziyaretlerine gidiyorum. Tüm bunları yaparken çocuklarıma da zaman ayırmaya çalışıyorum”

Ya peki siyasete devam ediyor mu? Yoksa siyaseti bıraktı mı?

İşte bu sorunun cevabı daha da ilginç…

“Ben aslında alışılmışın dışında bir siyaset anlayışıyla hizmet ettim. Gösterişsiz bir siyaset. Bu nedenle İnegöl’e çok şey kattığımı düşünüyorum. Gerçekten çok çalıştım, çok çabaladım. Milletvekilliğim süresince kapısını çalmadığın Bakan ve bürokrat kalmadı. İnegöl için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüm. Gerek İnegöl için gerekse de diğer ilçeler için çok kazanımlar elde ettiğimi düşünüyorum. Reklamını pek yapmadığımız için farklı algılar oluşturmak isteyenler oldu. Ama şu bir gerçek. Allah biliyor. Benim için önemli olanda bu. Gelelim bu güne. Ben siyasi bir amaç ya da bir hedef için yola çıkmadım. Görevim neyse o’nu yaptım. Bugünde görevim neyse o’nu yapmaya devam ediyorum. Vekilliğim bitmiş olabilir ama sorumluluklarım bitmedi. Bana ulaşan herkesin derdi neyse çözmeye devam ediyorum. Gelen davetlere mümkün olduğunca katılım sağlıyorum. Ve bunları siyaset için yapmıyorum. İnsana ya da şehre dokunmak her ferdin bir sorumluluğudur. Ben bu gözle bakıyorum. Siyaseten bir beklentim dünde yoktu, bugün de yok. Ama sorumluluğumuz çok.”

Bir yandan sorularımı cevaplarken diğer yandan kendisine gelen telefon ve mesajlara bakıyor. Yakın zamanda kendisinden destek isteyen bir hastanın ameliyatı için büyük katkı sağlamış. O esnada kendisini misafir etmek isteyen o hastaya ziyaret sözü veriyor. Sohbetimiz sona erdiğinde de eşiyle birlikte hastayı ziyaret etmek için yola koyuluyor.

Aslında daha konuşacak çok şeyimiz var. Mesela halen görevde olsaydı yarım kalan hangi hizmetleri kazandırmaya çalışacaktı? Şu anki vekil Ayhan Salman’ın performansını nasıl buluyor? AK Parti’den etkinlik ve organizasyon davetleri alıyor mu? İlçe teşkilatı ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban arasında bir kırgınlık ya da küskünlük var mı?

Artık bu soruların cevabını bir daha ki karşılaşmada sormaya çalışacağım. Bizde soru bitmez siyasetçide de verecek cevap…

Şimdilik kalın sağlıcakla…