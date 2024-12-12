İlçede yaşanan her 2 kazadan birine sebep olan motosiklet sürücüleri, hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Dünya da bisiklet ve motosiklet kullanımının teşvik edilmesine rağmen, bu alışkanlığın uzun yıllardır devam ettiği İnegöl’de ise farklı sıkıntılar yaşanıyor.

Motosiklet kullananların yaş ortalamasının Türkiye ortalamasının çok altında olması, (18 yaş altı kullanan sayısının fazlalığı), çok sayıda ehliyetsiz sürücünün olması, abartı egzoz kullanımın fazla olması, kask kullanım alışkanlığının olmaması, seyir halinde tehlikeli hareketler yapılması ve trafik kurallarının hiçe sayılması nedeniyle motosiklet sürücüleri ilçede tartışılır duruma geldi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne gelen şikayetlerin en çok motosiklet kullanıcılarına yönelik olması ise dikkatlerden kaçmıyor.

REKOR CEZALAR KESİLİYOR

Edinilen bilgilere göre ölümlü ve yaralamaları kazalara karışan araç sürücülerinin başında motosiklet sürücüleri geliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı verilerinde de net bir şekilde görülen bu durumun düzeltilmesi noktasında ilçe genelinde sürekli olarak denetimler yapılıyor. Bazı motosiklet sürülerine 60 bin TL’yi bulan cezalar yazılmaya başlandı.

Motosikletlerin trafikten men edilmesi ve defalarca ciddi anlamda trafik cezaları yazılmasına karşın aynı suçu işlemeye devam eden motosiklet sürücüleri vatandaşları da kızdırıyor.

Abartı egzozla gürültü kirliliği ve trafikteki tehlikeli hareketleri ile kazalara davetiye çıkaran motosikletlilerle yaşanan tartışmalar, ciddi kavgaların çıkmasına sebep oluyor.

KAYMAKAM ARSLAN DESTEK İSTEDİ

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise gazetemize özel olarak yaptığı açıklamada motosiklet sürücülerine yönelik artan denetimlerin nedenini açıkladı.

Kaymakam Arslan, “İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirdiğimiz denetim ve cezaların öncelikli amacı can ve mal güvenliğini sağlamak. Bu uygulamalarımızla kurallara uyan vatandaşlarımızın haklarını koruyoruz. Yaptığımız uygulamalar vatandaşlarımız nezrinde memnuniyetle karşılanıyor. Bisiklet ve motosiklet kullanan sürücülerimizden ricamız kurallara uymalarıdır. Bu konuda kendilerinden destek ve katkı bekliyoruz” şeklinde konuştu.