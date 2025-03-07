Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde Roman Koordinasyon Merkezi kuruldu. 2023 yılında faaliyete geçen Koordinasyon Merkezinde Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet, yardım, kamu hizmetlerine erişim sağlanması ve sosyo-ekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesine ilişkin çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

Merkezin il ve ilçelerde hizmetlerini daha aktif sürdürebilmesi için il ve ilçe koordinatörleri belirleniyor. Bursa’da yapılan çalışma sonucunda Roman Saha Koordinatörleri belirlendi. Koordinatörlerin kimlik kartları Bursa Valisi Erol Ayyıldız tarafından düzenlenen törenle teslim edildi.

ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM SORUNUNU ÇÖZMEK

İnegöl Roman Saha Koordinatörü kimlik kartını Bursa Valisi Erol Ayyıldız’dan alan Lekesizyiğit, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesiyle İçişleri Bakanlığı bünyesinde Roman Koordinasyon Merkezi kuruldu. Merkez kurulduktan sonra bütün illerde koordinatör atamaları gerçekleşti. Bizi de İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya bu göreve layık gördüler. Bizde İnegöl’de İçişleri Bakanlığına bağlı saha koordinatörü olarak atandık. İnegöl’deki Roman vatandaşlarımızın sorun, sıkıntı ve taleplerini dile getireceğiz. Sorunlarımız çok ama bu sorunların giderilmesi için stratejik eylem planı hayata geçti. Bu eylem planı çerçevesinde bakanlıklar tarafından çalışmalar başlatıldı. Roman vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için ne gerekiyorsa yapılıyor. İnegöl’de bizlerin eğitimle alakalı sıkıntılarımız var. Eğitim seviyemizi en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Tabi iş bulma konusunda da sıkıntılarımız var. Bunları da gerekli yerlerle görüşüp çözüme kavuşmasını sağlayacağız” dedi.