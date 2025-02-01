Kaza Yunusemre mahallesi Yunusemre Caddesi ile Esenler Caddesinin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Esenler caddesinde seyir halinde olan Sürücü Gökay D. Yönetimindeki 16 AAD 864 plakalı hafif ticari araç, Yunusemre caddesinde seyir halinde olan Nursal U. Yönetimindeki 16 EC 094 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil çarptığı ağacı devirerek durdu. Kaza sonucu sürücüler ile 16 AAD 864 plakalı araçtaki yolcu Tuğyem D.(25) ile otomobildeki yolcu İsmet S.(45) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.