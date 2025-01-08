Olay saat 15.00 sıralarında Yeni mahalle Sude sokaktaki bir evde meydana geldi. Saniye A.(59), kardeşi tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler kalbi duran kadına müdahale ederek Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARA İZLERİ VARDI

Doktorların incelemesi sırasında kadının vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri ve morarmalar olduğunu tespit ettiler. Ölümü şüpheli olan kadının cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.