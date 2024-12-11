Çevre ve Sağlık Komisyonunun, İnegöl ilçesi, Eymir, Sülüklügöl, Kurşunlu, Süpürtü, Babaoğlu, Küçükyenice Mahallelerini etkileyen alanda altın madeni sondaj araştırmaları ile ilgili raporu okundu. İlgili rapor kabul edildi CHP Sözcüsü Yücel Akbulut bölge sakinlerinin siyanürle arama yapılmasını kesin olarak istemediğini ve derhal durdurulmasını talep ettiğini belirtti.

Başkan Taban konuyla ilgili açıklamasında “ Bölgemizdeki çalışmalar MTA tarafından yapılmaktadır. 2017 yılından bu yana devam edilmektedir. Maden arama çalışmaları kanuna göre yapmaktadır. Sondaj çalışması için birçok kurumdan izinler alındıktan sonra çalışmalar yapılmaya devam ediliyor. Bölgede iddia edildiği gibi altın çıkartılmamıştır. Şu anda arama esnasında herhangi bir siyanür kullanılmamaktadır. Bölgenin taşınması söz konusu olabilir. Bu bölge sakinleriyle oturup konuşulacak bir konu. Benim şehrimin altında değerli bir maden varsa halkımızda sıkıntıya düşmeden konuşulur. Ben bu çalışmaları destekliyorum. MTA bu madeni çıkaran değil, raporlayan birim. Biz yer altımızdaki zenginlikleri görelim“ dedi.

Başkan Bozbey “ Bursa’nın 200’e yakın yerinden suyunu çekiyoruz. Bunların da kirlenmesi söz konusu. Tedbirli olmamız lazım. Biz meclis olarak tavrımızı göstermeliyiz. Bir örnek vereceğim. Orhaneli Santrali’nden dolayı rahatsız mısınız? Orada bir enerji üretiliyor olarak bakıyoruz. Sonuç zarar.” İfadelerini kullandı.