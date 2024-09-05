İnegöl'de Mahmudiye ve Fatih mahallelerinde su kesintisi nedeniyle BUSKİ İnegöl Müdürlüğünden açıklama geldi.
Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"İnegöl ; Mahmudiye Mh. Dağyolu Sk. Müt. çalışması kaynaklı İnegöl pompa hattına zarar verilmiştir. 18.00 civarına kadar Şehir merkezi muhtelif adreslerden su basıncı düşük ve su akmıyor şikayetleri gelebilir.
İnegöl; Fatih Mh. Kudret Sk. Kanal müt. çalışması kaynaklı 09.30-17.30 saatleri arası bölgede su kesintisi olacaktır.”
Kaynak: MURAT AVCI