İnegöl'de Mahmudiye ve Fatih mahallelerinde su kesintisi nedeniyle BUSKİ İnegöl Müdürlüğünden açıklama geldi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İnegöl ; Mahmudiye Mh. Dağyolu Sk. Müt. çalışması kaynaklı İnegöl pompa hattına zarar verilmiştir. 18.00 civarına kadar Şehir merkezi muhtelif adreslerden su basıncı düşük ve su akmıyor şikayetleri gelebilir.

İnegöl; Fatih Mh. Kudret Sk. Kanal müt. çalışması kaynaklı 09.30-17.30 saatleri arası bölgede su kesintisi olacaktır.”

Kaynak: MURAT AVCI