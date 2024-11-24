Mahallede kurulan taziye çadırında Başkan Çelik’e binlerce kişi taziyelerini iletti.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (BASKF) yönetim kurulu üyesi, İnegöl Turgutalp Spor Kulübü Başkanı Sezai Çelik’in babası Adnan Çelik vefat etti. Merhumun cenazesi Osmaniye Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.



Cenaze törenine Bursa’daki oda ve dernek ile spor kulübü başkanları, İnegöl siyasetinin üst düzey temsilcileri, bürokratlar, muhtarlar, çiftçiler ile yüzlerce vatandaş katıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Güvenlik güçleri de hem karayolundan hem de mahalle içerisinde trafiğin sağlıklı işlemesi için güvenlik önlemleri aldı.

Yıldırım Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, başta Sezai Çelik olmak üzere Çelik ailesine, dost ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.