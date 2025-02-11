İnegöl Gaziosmanpaşa İmam hatip Ortaokulu Müdürü Burhanettin Özdemir, "Aktif öğrenme ve dijital teknoloji araçlarının entegre edildiği, yenilikçi öğrenme ortamları oluşturulması amacıyla Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında okulumuzda, teknolojik ekipmanlarla zenginleştirilmiş esnek ve modüler tasarımda oluşturulacak yenilikçi sınıfların tüm derslerde öğrenim kazanımlarıyla uyumlu olarak öğrenci merkezli aktif öğrenme süreçlerinin desteklenmesi için kullanılması amaçlanıyor. Yenilikçi sınıflar, öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini destekleyerek iş birlikçi ve ortak çalışma alanlarında dijital teknolojilerin etkin kullanıldığı öğrenme ortamları sunacak. Bu sınıflarda son teknoloji yüksek hızlı baskı özelliği olan 3 boyutlu yazıcılar ile kodlama eğitimine destek amaçlı onar adet robotik kodlama kitleri de yer alacak.. Okulumuzda görev yapan tüm öğretmenlerde bu amaçla hizmetiçi eğitimden geçecekler.İlk grup öğretmenlerimiz,il milli eğitim müdürlüğü özel büro projeler biriminden Eda Acar tarafından kursa alındılar." dedi.

Kaynak: Bülten