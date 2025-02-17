Pandemi öncesi geleneksel hale getirilen ancak pandemiden sonra 2-3 yıl ara verildikten sonra 2024 yılında yeniden start verilen bereket sofrası projesi bu yılda hayata geçirilecek.

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası özellikle mobilya sanayi bölgesinde iftar veren bir lokantanın açık kalması yönünde anlamlı bir organizasyonun öncüsü oldu.

İlçeye gelen müşteri ve nakliyeciler ile sarıcı ve mesai yapan işçilere yönelik bereket sofrası adı altında düzenlenen etkinlikte geçtiğimiz yıl Ramazan ayı boyunca toplamda 7 bin kişiye ücretsiz iftar yemeği verilmişti.

Ücretsiz iftar lokantası projesine ilginin yüksek olması nedeniyle bu yıl da aynı projenin devam ettirilmesine karar verildi.

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, Mahmudiye Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde yer alan Bacanaklar Lokantası’yla anlaşma yaptıklarını belirterek bereket sofrasını bu yılda canlı tutmak istediklerini söyledi.

GÜNLÜK 25 BİN TL MALİYETİ VAR

Oda Başkanı Özcan Ayhan, “Geçtiğimiz yıl mobilya malzemecilerimizin sponsorluğunda günde 250 kişiye ücretsiz iftar verdik. Bu yılda aynı organizasyonu devam ettireceğiz. Günlük maliyetimiz 25 bin TL olacak. Ay boyunca 7500 kişiye iftar yemeği ikram etmek istiyoruz. Mobilya sektöründe ki üretim bereketini, iftar sofrasında ki bereketle taçlandırmak istiyoruz.” Dedi.

İŞ ADAMLARINDAN SPONSORLUK TALEBİ

Başkan Özcan Ayhan 2024 yılında çılan ücretsiz iftar lokantası projesinin 10’nun üzerinde ki mobilyacı ve tedarikçi firmaların desteği ile gerçekleştirildiğini söyleyerek, “İş dünyamızın desteği çok önemli. Şehir dışından ilçemize gelen yüzlerce kişi var. Bunlar İnegöl’ün misafiri. Yine nakliye firmaları ve sarıcılar gecenin bir yarısına kadar bizler için hizmet veriyorlar. Sanayimizde mesaiye kalan kardeşlerimizde var. Hep birlikte birlik olup bereket sofrasını canlı tutalım istiyorum. Ben bu yılda iş dünyamızın bizlere destek olmasını ve sponsor olmasını rica ediyorum. Lütfen bizi arasınlar. Soframızda onlarında tuzu olsun. Bereket soframızın sevabına da onlarda ortak olsun” diye konuştu.