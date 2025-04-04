

Yangın saat 00.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Muratbey mahallesindeki bir evde meydana geldi. Evde henüz belirlenemeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi. Yangını söndürmeye çalışan bir kişi de dumandan etkilenerek fenalaştı. Fenalaşan kişi olay yerine sevk edilen Ambulansta oksijen verilerek tedavi edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ