"Anıtkabir’in Ruhu" adlı kitap, İstiklal Harbi araştırmacısı Cevdet Cantürk tarafından yazıldı ve Nilüfer Yayınevi tarafından yayımlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İstiklal Harbi araştırmacısı Cevdet Cantürk, “Anıtkabir’in Ruhu” isimli kitabında, Atatürk’ün mücadelesini ve Anıtkabir’in anlamını özel bir bakış açısıyla ele aldı.

112 sayfalık eser, Anıtkabir’in mimari hikayesini ve Atatürk’ün özel eşyaları üzerinden onun mücadelesini anlatıyor. İki bölümden oluşan kitap, yüzeysel ziyaretleri anlamlı bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor.

İlk bölümde Anıtkabir’in mimari süreci ve detaylarındaki Atatürk vizyonu, ikinci bölümde ise müzede sergilenen özel eşyalar üzerinden Atatürk’ün düşünceleri, tutkuları ve mücadelesi anlatılıyor.

Anıtkabir’in detaylarını ve ruhunu özümsemeyi amaçladığını ifade eden Yazar Cevdet Cantürk, Anıtkabir'i ziyaret eden yüz binlerce kişinin çoğu zaman önemli detayları gözden kaçırdığını, bu kitap ile ziyaretlerin çok daha anlamlı hale getirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Yayın Yönetmeni Nilüfer Velieceoğlu da, kitabı Atatürk’ü doğru anlamak ve zihinsel bir ziyaret fırsatı sunmaya olanak sağlayacağını belirterek, "Anıtkabir’e gidemeyenler için bu kitap, onları zihinsel bir yolculuğa çıkaracak” dedi.