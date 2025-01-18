Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Ayhan K.(30) yönetimindeki 16 BIH 223 plakalı otomobil, karayolundan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç orta refüj üzerinden çıkarak yandaki yola uçtu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Kazayı gören yayalar, sürücünün yanına giderek yardımcı oldu. Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün şikayetçi olması nedeniyle 2 yaya ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.