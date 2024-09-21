Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda köstebek tabancasının patlaması sonucu yaralandı.

Olay İnegöl'ün kırsal Bayramşah mahallesinde bir tarlada meydana geldi. Hilmi G.(82), köstebek tabancasını, köstebek yuvasının başına koydu. Bir süre sonra kontrol etmek için yuvaya baktığı sırada köstebek tabancası patladı. Tabancadan çıkan saçma yaşlı adamın bir parmağını parçaladı. Yaralanan adam özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından yaşlı adam Ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: şerife öz