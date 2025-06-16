Ülke genelinde 20 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte eğitim öğretim yılı sona erecek. İnegöl’de yaz tatilinin başlamasıyla birlikte İnegöl Belediyesi öğrencilere yönelik hem sportif hem kültür ve sanat alanında eğitici ve eğlendirici yaz faaliyetlerinin startını verecek.

Özellikle her yıl yoğun ilgi gören ve binlerce çocuğu sporla buluşturan Yaz Spor Okulları heyecanla beklenirken, Yaz Spor Okulları kayıtları 19 Haziran’a kadar alınmaya devam ediyor. Eğitimlerin okullar kapanır kapanmaz 23 Haziran Pazartesi günü itibariyle başlayıp, 29 Ağustos’a kadar süreceği Yaz Okulları bu yıl 8 ayrı branşta yapılacak.

ÖĞRENCİLER TÜM BRANŞLARI TANIYIP DENEYİMLEME FIRSATI BULDU

İnegöl Belediyesi, yüzme, voleybol, basketbol, jimnastik, okçuluk, masa tenisi, spor tırmanış ve paten olmak üzere 8 branşta yapılacak yaz spor okulları eğitimleri öncesi öğrenciler için hem branşların tanıtımı hem de yaza merhaba demek adına Spor Şenliği düzenledi.

Pazar günü Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisindeki yeşil alanda kurulan şenlik alanında, yaz spor okulu branşlarının her biri kurulan stantlarda tanıtıldı. Öğrenciler aileleriyle birlikte gelerek burada branşları deneyimleme imkanı buldu. Renkli görüntülerin yaşandığı İnegöl Belediyesi Spor Şenliğinde öğrenciler tüm branşları tanıma ve deneme fırsatı buldu.

BAŞKAN TABAN EĞLENCEYE ORTAK OLDU

Spor Şenliğine Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Öğrencilerle oyunlar oynayıp yarışmalar yapan Başkan Taban, burada yaptığı açıklamada ise etkinliğe ilişkin bilgiler verdi. Başkan Taban, “Bugün şehrimizde Spor Şenliği düzenledik. Öğrencilerimizle, ailelerimizle, anne ve babalarımızla beraber keyifli bir gün geçiriyoruz. Burada daha önce duyurusunu yaptığımız Yaz Spor Okullarımız ve burada uygulanacak branşların tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz gelip burada katılmak istedikleri branşları deneyimleyebiliyorlar. 19 Haziran tarihine kadar da bu branşlarla ilgili kayıt işlemlerimiz devam ediyor” dedi.

ÇOCUKLARIMIZIN GÜZEL BİR YAZ DÖNEMİ GEÇİRMELERİNİ İSTİYORUZ

Yaz sezonunda çocuklar için güzel hazırlıklar yaptıklarını hatırlatan Alper Taban, “Yaz Spor Okullarımızda 8 branşımız var; yüzme, voleybol, basketbol, jimnastik, okçuluk, masa tenisi, spor tırmanış ve paten olmak üzere. Okul dönemi bu hafta itibariyle sona eriyor. Bizler çocuklarımızın güzel bir yaz dönemi geçirmelerini istiyoruz. Sonrasında yine kış spor okulları adı altında devam eden sportif eğitim programlarımız da sürecek. Bizler çocuklarımızı seviyoruz. Onların yanındayız. Ailelerimizin yanındayız. Onlara başarılar ve kolaylıklar diliyoruz” diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklar ise keyifli ve eğlenceli bir gün geçirdiklerini ifade ederek Belediye Başkanı Alper Taban ile İnegöl Belediyesi’ne teşekkür ettiler.