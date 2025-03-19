Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programı 2B sınıfı öğrencileri, “Toplum Bilinci ve Sosyal Sorumluluk” dersi kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğr. Gör. Cihad Doğan’ın yürüttüğü ders kapsamında düzenlenen seminerde, LÖSEV farkındalığı oluşturulması hedeflendi.



Seminerin konuşmacıları arasında Faruk Çıbuk, Samet Kaplan ve lösemiyi yenmiş olan Emine Ece Kıyak yer aldı. Emine Ece Kıyak, kendi yaşam hikayesini katılımcılarla paylaşarak, hastalık sürecindeki mücadelelerini ve LÖSEV’in kendisine olan katkılarını anlattı.



Etkinlik, İşletme Yönetimi 2B sınıfı öğrencilerinden Sıla Taş, Beyza Gür, Berfin Özer, Nimet Güner ve Tuğba İstenci tarafından organize edildi. Öğrenciler, bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal duyarlılığın artırılmasını amaçladıklarını ifade etti.

Seminer sonunda katılımcılara LÖSEV hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Etkinlik, farkındalık yaratma ve toplumsal bilinç kazandırma açısından büyük ilgi gördü.