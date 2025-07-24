İnegöl Belediyesi, “Verilerle Yönetim” anlayışı doğrultusunda 2020 yılında başlattığı İstatistik Raporu çalışmasında beşinci yılı geride bıraktı. İlçe genelindeki tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının da sürece dahil edildiği bu kapsamlı çalışma ile İnegöl’e dair ortak bir veri havuzu oluşturulması hedefleniyor. Bu doğrultuda hazırlanan güncel rapor ise tamamlanarak kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan ‘İnegöl İstatistik Raporu’nda İnegöl’ün Tarım, Orman ve Hayvancılık İstatistikleri de paylaşıldı.

İNEGÖL’ÜN 297 BİN 840 DEKAR TARIM ALANI VAR

Açıklanan istatistiklerde; İnegöl 30 bin 172 dekar kültür, 177 bin 816 dekar orman, 2 bin 42 dekar çayır-mera, 790 bin 620 dekar göl-bataklık-kayalık ve meskun alana sahip. Tarım alanının 180 bin 412 dekarlık bölümü tarla arazisi, 95 bin 857 dekarlık bölümü meyve bahçeleri arazisi, 14 bin 618 dekarlık bölümü sebze arazisi ve 2 bin 900 dekarlık bölümü ise tarıma elverişli olmayan arazi ve nadasa bırakılmış arazi olarak bilinmektedir.

YÜZDE 20 ARTIŞ

İnegöl'deki tarımsal üretimin toplam değeri 10 milyar 450 milyon 411 bin 23 TL’dir. Bu değerin içerisinde 9 milyar 791 milyon 827 bin 23 TL’si bitkisel üretim, 658 milyon 584 bin TL’si ise hayvansal üretimdir. 2023 yılında İnegöl'ün tarımsal üretimin toplam değeri 8 milyar 735 milyon 966 bin 330,88 TL idi. Bir yıl içerisinde tarım üretim değeri yüzde 19,62 artış göstermiş oldu.