Sivil toplum sorumluluğu çerçevesinde organize olan İNDAK, yangın bölgesine tahliye, lojistik destek ve saha güvenliği gibi görevleri yerine getirmek üzere gönüllülerini sevk etti.

İNDAK, Eskişehir’de yangına müdahale sırasında hayatını kaybeden 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü için bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir’de yangına müdahale ederken hayatını kaybeden 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsüne Allah’tan rahmet, Acılı ailelerine, sevdiklerine ve tüm afetle mücadele ekibine sabır ve başsağlığı diliyoruz."

Osmaneli’deki görev süresi boyunca yerel müdahale ekipleriyle iş birliği içinde hareket eden İNDAK, gönüllü bireylerin, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu kurumlarının koordineli çalışmasının afet yönetiminde ne kadar hayati bir rol oynadığını bir kez daha gösterdi.

İNDAK yetkilileri, "El birliğiyle, insan hayatını ve doğayı korumaya dönük çabalarımızı sürdürme kararlılığındayız." açıklamasıyla dayanışmanın önemine dikkat çekti.