Hayata geçirdikleri projeler ile şehre değer kattıklarını anlatan Başkan Taban, “Vizyon projeler pek çok bölgeye değer kazandırdık. Özellikle yeşil alanlar ile sosyal yaşam alanlarının sayısında yaşanan artış ve teknolojik altyapılar ile İnegöl 5 yılda ciddi bir ivme yakaladık” dedi.

2019 yılında göreve gelmesinin ardından geride kalan sürede şehirde hayat bulan projeleri tek tek anlatan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 5 yılda yapılan vizyon projelerle kentleşme adına ciddi mesafe katettiklerini belirtti.

PROJELERİN %84’ÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİK

Seçim beyannamesinde verdikleri sözlerin tamamına yakını gerçekleştirdiklerini iddia eden Başkan Taban, “Seçmenimize vaat ettiğimiz projelerin yüzde 84’ünü gerçekleştirdik. Merkezde, kırsalda, tarımda, sanayide, şehirleşmede, dijital değişim ve dönüşüm hamlelerinde, sosyal belediyecilik noktasında ve daha pek çok alanda yapılan yatırımlar, meyvesini vermeye başladı.” dedi.

İNEGÖL ÇOK MERKEZLİ KENT HÜVİYETİNE ERİŞTİ

Yapılan projelerin şehre değer kattığını ve bölgelerin değerini arttırdığını ifade eden Taban, “Şehri geleceğe taşıyan projelerle İnegöl, tek merkezli şehir hüviyetinden, çok merkezli kent olgusuna evrildi. Büyüyen ve gelişen İnegöl mevcut şehir merkezinin yanında; Mesudiye, Alanyurt bölgesi, Yeni İnegöl bölgesi ve yeni Hükümet Konağının yükseldiği şehrin batı noktasıyla çok merkezli bir kent olma yolunda ilerliyor. Merkezlerin artmasıyla merkez yoğunluğunun da bölüneceği İnegöl’de, şehrin büyüme ve gelişimi eşit şekilde paylaştırılarak yoğunluk dağıtılmış olacak. Bu sayede daha ferah ve planlı bir kent ortaya çıkacak.” dedi.

MAHALLELERE DEĞER KATAN PROJELER

Mahallelere değer katan projelerinden de söz eden Başkan Taban, “Şehir merkezinde İnegöl Belediyesi’nin iki önemli projesi ile örnek bir kent meydanı oluşuyor. Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı ile Merkez Park, ana merkezin simgesi olacak. Ayrıca merkezde dönem içerisinde hayata geçirilen projelerle yeni yeni cazibe alanları oluşturuldu. 5 yılda İnegöl’de; 43 yeni koruluk alan, 3000 araçlık mahalle otoparkı, 50 güvenli park, 10 yeni semt sahası, Ertuğrulgazi Caddesi prestij cadde uygulaması, Cerrah ve Cumhuriyet Mahallesi spor sahaları gibi projelerle yeni çekim noktaları oluşturuldu. Bu alanlar merkezin içerisinde birer merkez olarak ortaya çıktı. Bu noktada planlanan Turgutalp Mahallesi Yerinde Kentsel Dönüşüm projesi de İnegöl’ün geleceğine atılacak önemli bir adım olacak. Bu bölge şehirde yeni bir cazibe merkezi oluşacak. Yine şehrin batısında yeni Hükümet Konağının yükseldiği bölge de İnegöl’ün merkezlerinden biri olacak.” şeklinde konuştu.

HER BİR ADIMDA İNEGÖL DEĞERLENİYOR

Projelerin etkisine yönelikte değerlendirmelerde bulunan Başkan Taban, “Yapılan her proje İnegöl’ün bir noktasında değer katarken, son dönemde bu değer artışlarının etkisi de hissedilmeye başlandı. Mesudiye Mahallesinde şehrin ilk kapsamlı dere ıslahı projesi olan Kanal İnegöl, adeta bir cazibe merkezine dönüştü. Bu bölgede sosyal alan açığını kapatan proje, çevredeki konut ve iş yerlerinin değerine değer kattı. Öyle ki ilan sitelerinde konut ve iş yerleriyle ilgili “Kanal İnegöl yakınında”, “Kanal İnegöl manzaralı” ibareleri görülmeye başlandı. Yeni stadyumun da bu bölgede yükseleceğinin açıklanması ile Mesudiye Mahallesi kentin yeni merkezlerinden biri olma yolunda önemli bir ivme kazandı. Şehrin kuzeyinde ise özellikle Alanyurt bölgesine değer katan; Bursa’nın en büyük Millet Bahçesi ve Hamzabey Barajı lokasyonunda yükselen Ada Park hayat buluyor. Henüz yapım aşamasındaki iki proje, şimdiden bölgeyi vatandaşların nezdinde cazip kılar hale geldi.” dedi.

YENİ İNEGÖL MEGA PROJELERLE YÜKSELİYOR

Yeni konut alanları ile şehrin gelişimine de katkı verdiklerini belirten Başkan Taban, “İnegöl’ün en önemli gelişim alanı, Bursa-Ankara karayolunun kuzeyinde kalan Yeni İnegöl bölgesi. Burada yapılan planlamalar neticesinde özellikle son dönemde hayata geçirilen yatırımlarla bölgede her gün yeni konutlar yükselmeye başladı. Yeni İnegöl’ün oluşumunda en büyük katkıyı ise toplu konut projeleri sağladı. Başkan Taban’ın girişimleriyle Bursa’nın en büyük toplu konut hamlesine dönüşen İnegöl 3. Etap TOKİ Konutları ve TOKİ Başkanlığınca projeleri kabul edilen 4. Etap TOKİ projesi ile Yeni İnegöl’ün gelişimi hızlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Baykoca Mahallesinde yapımını tamamladığı İnegölspor Tesisleri de bölgenin cazibesini arttırdı.” dedi.

KIRSALDA İNEGÖL BELEDİYESİ İZLERİ VAR

Kırsal bölgelere de yatırımların arttığı bir dönem yaşadıklarını ifade eden Başkan Taban, “Dönem başında yapılan planlamada merkezde yeni bir kent inşa edilirken, kırsalın da merkezin konforuna erişmesi adına yatırımlar listeye eklendi. Bu kapsamda dönem içerisinde İnegöl Belediyesi kırsal mahallelerde; 22 Mahalle Konağı inşa etti. 20 kırsal mahallenin meydanı yenilenirken, 95 mahallede 450 km parke taş uygulamasıyla yollara konfor getirildi. 22 kırsal mahalle ise bu süreçte doğalgaza kavuştu. Yapılan her bir çalışma ile ilk hedeflenen köyden kente göçü yavaşlatmak, hatta tersine çevirmekti. İnegöl’ün kırsal mahalleleri bu çalışmalarla değer kazandı. Merkezdeki pek çok yatırım, köylere de ulaşmış oldu. Alibeyköy’de hizmete giren Modern Hayvan Pazarı ve Deydinler Mahallesinde yapılan Soğuk Hava Deposu ile Özündenkuru markasıyla oluşturulan meyve ve sebze kurutma tesisi de bu bölgelere değer kazandırdı.” dedi.

HEM TURİZM GELİŞİYOR HEM DE TURİZM BÖLGELERİ

Turizm konusunda da çalışmalar yaptıklarını dile getiren Taban, “İnegöl Belediyesi şehirleşmeyle birlikte turizm alanında da ciddi yatırımlar yaptı. Oylat Kaplıcaları değerini sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerle destekleyerek turizm şehri olma noktasında ilerleyen İnegöl’de, bu alanda ortaya konan projeler şehrin değerine değer kattı. Yapılan her bir çalışma, bulunduğu bölgenin değerini arttırdı. Turgut Alp Türbesi restorasyonu ile bu bölge ziyaretçi akınına uğrarken, bu durum bölge sakinleri için yeni gelir kapısına dönüştü. Oylat’ta yapılan; yürüyüş yolu, köylü pazarı ve çevre düzenlemeleri de Oylat ile yol üzerindeki kırsal mahallelere önemli bir katkı sağladı. Ayrıca bölgede proje aşamasında olan Cam Seyir Terası projesi de şimdiden heyecan uyandırmış durumda. Benzer bir çalışma da İnegöl’ün güney batısında planlanıyor. Fevziye Kanyonunun turizme kazandırılması adına çalışmalar devam ediyor. Bölgede yapılacak tesis ve turizm alanlarıyla başta Fevziye olmak üzere civar kırsal mahalleler için yeni bir dönem başlayacak.” şeklinde konuştu.

116 MAHALLEDE YÜZLERCE ÇALIŞMA YAPTIK

İnegöl’ü doğru planlama ve doğru adımlarla en iyi şekilde geleceğe taşımak istediklerini ifade eden Belediye Başkanı Alper Taban, şehre değer katan bu çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bizler İnegöl’ümüz adına söyleyecek sözümüz, hayallerimiz, hedeflerimiz olduğu için bu yola çıktık. Geldiğimiz noktada verdiğimiz sözleri tutmuş olmak, projelerimizin hayata geçmiş olması ve bu projelerin şehrimize, bulunduğu lokasyonlara değer katması en büyük mutluluğumuz. Eğer atılmış ok hedefe erişirse, yayı gererken harcadığınız güç ve alnınızdan akan ter daha bir anlamlı oluyor. Ne mutlu ki bugün şehrimizde verilen ilanlarda; Kanal İnegöl manzaralı, güvenli park, koruluk manzarası veya mahalle otoparkı yakınındaki daireleri görüyoruz. Bu da amacımıza ulaştığımızın, şehrimize ve bu şehirde yaşayan vatandaşlarımıza değer kattığımızın en önemli göstergesi. Dönemimiz başından bu yana İnegöl merkez ve kırsalda toplam 116 farklı lokasyona dokunmuş, orada bir iz bırakmışız. Çok şükür elimizin erişmediği, izimizin olmadığı bir sokağımız yok. Bunda bizlerin yönlendirmesi kadar; çalışma arkadaşlarımızın emeği, meclis üyelerimizin sahiplenmesi, partimizin her bir kademesindeki dava arkadaşlarımızın tespitleri, vatandaşlarımızın bildirimleri de kıymetli. Hep birlikte bu tabloyu ortaya çıkardık. Katkı koyan herkese teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.