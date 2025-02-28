Başkan Şimşek, Teşik’e çiçek takdim ederek teşekkür etti.

HERKESE ÖRNEK OLACAK BİR DAVRANIŞ

Kemalpaşa Mahalle Muhtarı Erdem Kaya’nın da katıldığı ziyarette bir açıklama yapan Spina Bifida Derneği Başkanı Saadet Turan Şimşek, “Değerli Selçuk Teşik, Spina Bifida Derneği olarak, özel eğitim okulunu yaptırarak, çocuklarımızın hayatına dokunduğunuz için size içtenlikle teşekkür ederiz. Bu anlamlı ve değerli katkınız, özel bireyler için büyük bir kazanım olmuştur. Yaptırmış olduğunuz, sadece bir eğitim yuvası değil, aynı zamanda engelleri aşmaya çalışmak için bir umut kaynağı olmuştur. Onların daha iyi eğitim alması, ülkeye kazandırılması ve potansiyellerini en üst seviyede kullanabilmesi için sağlayabildiğiniz bu imkan, kelimelerle ifade edilemeyecek kadar değerlidir. Sizin gibi duyarlı ve sorumluluk sahibi bir iş insanının gösterdiği bu davranış, herkese örnek olmakta ve daha iyi bir geleceğe doğru umut vermektedir. Bu değerli katkınızın, birçok hayatın değişeceğine emin olarak, dernek adına Allah razı olsun diyoruz. Başarılarınızın devamını diler, bir kez daha içten teşekkür ederiz” dedi.

Hayırsever işadamı Selçuk Teşik ise, ziyaretten dolayı Spina Bifida Derneği Başkanı Saadet Turan Şimşek’e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: HABER MERKEZİ