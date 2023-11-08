EĞİTİMLER SÜRECEK

Programın açılış konuşmasını yapan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan; “Ahşap-Der ile birlikte 15 gün arayla 4 eğitim programı yapma kararı aldık. Mobilyacılar için önemli olduğunu düşündüğümüz konuları ilk sıralara aldık. Bu akşam Tüketiciyi Koruma Kanunu ve Mobilyacının Durumu, ardından Mobilyada Maliyet Hesaplama, Mobilyada Tasarım Tescil Davaları ve son olarak da Mobilyada Üretim Tekniği konularında eğitimlerimiz olacak. Bu akşam ne yazık ki katılım istediğimizin çok altında. Biz mobilyacılarımızın üretirken, satarken, satıştan sonra yaşayabileceği sorunları bilelim, tartışalım, çözümleri konuşalım istiyoruz. Biz eğitimlerimize devam edeceğiz. İnşallah bir sonraki toplantıda sayımız daha fazla olur. Daha fazla üyemiz istifade eder” dedi.

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ, BASİRETLİ TACİR

‘Tüketiciyi Koruma Kanunu ve Mobilyacının Durumu’ konusunda bilgiler veren Ahşap-Der (Ahşap Sanayicileri ve Profesyonelleri Derneği) Başkanı Erkan Kalafat da “Yıllardır bir çok davada bilirkişi olarak görev alıyoruz. Üreticinin çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Kanun tüketiciyi koruma kanunu. Üreticinin, satıcının bunu çok iyi bilmesi lazım. Ama bilmiyor. Sözleşme yapmayı bilmiyoruz. Tüketici bilinçli ama üretici için aynı şeyi söylemek çok mümkün değil. Biz bilinçli tüketici, basiretli tacir olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

TÜBİS İLE ANINDA BAŞVURULUYOR

Eskiden sadece kaymakamlıklarda Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruların alındığını aktaran Kalafat; “Artık TÜBİS sistemi ile internetten fotoğrafları çekerek belge doldurarak anında başvuru yapabiliyorsunuz. Eğer tüketici haksız çıkarsa hiçbir sorumluluğu yok ancak haklı çıkarsa meblağın iadesi, malın değişimi gibi bir takım cezalarla karşı karşıya kalınıyor. 66 bin TL’nin altında olan uyuşmazlıklara Tüketici Hakem Heyeti bakıyor ve hızlı şekilde karar veriyor. Mobilyalar da bu rakamın genelde altında olduğunu düşünürsek; müşterileriniz ayıplı mallarda bu yola hızlı şekilde ulaşabilir” diye konuştu.

MÜŞTERİYE GÜVEN VERİN

“Nasıl siz marketten bozuk peynir almak istemiyorsanız, müşterileriniz de sizden bozuk mobilya almak istemeyecektir” diyen Kalafat, şöyle devam etti: “Eğer malınız ayıplı ise, yükümlülükleriniz yerine getirmediyseniz tüketiciler sizi ellerindeki telefondan şikayet edebiliyorlar. Bu durumla karşı karşıya kalmamak için üretiminize, yaptığınız sözleşmelerinize, taşımanıza, kurulumunuza kadar dikkatli olacaksınız. Tüketiciye sadece satarken değil; satış sonrası hizmetlerde de güven verin. Bu sizi büyütür, farkınızı ortaya koyar, marka haline getirir. Mobilyalarımızda kullanım kılavuzları yok. Tüketicinin kullanırken uyması gereken kurallar yok. Sözleşmelerimiz eksik. Bu konuda almamız gereken çok yol var”