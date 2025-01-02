Sani Konukoğlu Konferans Salonunda İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Garip, yönetim kurulu ve muhtarlar bir araya gelen Mustafa Bozbey’e, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin ve parti üyeleri de eşlik etti.

Burada bir konuşma yapan Başkan Bozbey, “Mesai arkadaşlarımız, burada hem Nilüfer’den gelen hem Bursa Muhtarlar Derneği Başkanımız var.

Yine Keles’ten gelen muhtarlarımız var, Karacabey’den gelen muhtarlarımız var. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Başkan Bozbey Burada projesi kapsamında bugün buradayız. Sabah erkenden geldik 9 itibarıyla kaymakamımızı ziyaret ettik. Ardından belediye başkanımızı ziyaret ettik. Sonrasında ticaret odasına geçtik, ziyaret odamızı ziyaret ettik. Güvenli bir yoldan bir yerden bir yere ulaşılmasını sağlamak zorundayız. O konularla da ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Onun yerine tabi sosyal, kültürel, sanayi talepleri var. Ticaretin talepleri var. Farklı talepler var, bunları da yine arkadaşlarımız projelerini yapıyor. İnanıyorum ki inşallah bu dönemin sonunda İnegöl’ün bu tür sorunlarını sosyal kültürel alanda da dahil olmak üzere hemen hemen tamamına yakın olarak birçoğunun çözüldüğünü, tabi sorun bitmez. Yaptıklarımız ortaya çıkar, başka talepler gelir. Ama neticede biz İnegöllülerin de, İnegöl halkının da gülümseyeceği bir anlayışı 5 yılın sonunda hep beraber yaşayıp göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü anlayışımız bu, inancımız bu çünkü İnegöl bizim içinde önemli. Her ne kadar birileri bir şey söylese de İnegöl’e benim onuncu gelişim 9 ayda. Yani birçok ilçeye bu kadar gitmedim daha. Onun için önemsiyoruz. Sözü şimdi size vereceğim çünkü biz burada size şunu yapacağız, bunu yapacağız, sizlerin taleplerini, eleştirilerinizi, çekinmeden eleştirebilirsiniz bakın. Sakın ha böyle bir şey dersem başkan bize köye bizim mahalleye bir şey yapmaz. Öyle bir şey asla söz konusu değil. 20 yıl beraber çalıştık, muhtarım burada. Bursa Muhtarlar Derneği Başkanım biliyor. Zaman zaman o da eleştirmiştir. Demek biz o eleştiriden bir pay çıkarıp düzeltebiliyorsak ne mutlu bize. O yüzden bu konu için aklınıza da bir şey gelmesin. Dedi

İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Garip ise, “Mahallelerimizde ne yapacaksak hem sizler için, muhtarlarımız için, ilçe için hem de bizler için son derece önemli. Birlikte çalışmamız son derece anlamlı. Şu anda göreve gelirken başladığımız 1/100 binlik çalışma planımız var. Çevre düzeni planını çok önemsiyoruz. Yerel sorunlar daha önemli gibi görünse de çevre düzeni planıyla sorunların mutlaka aza indirileceğine inanıyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Plansız bir şekilde kentlerin gelişmesi sorunların da artarak devamına yol açmaktadır. Bu planda muhtarlarımızın da görüşlerinin olması gerekmektedir. Önerilerinize, orada olması gerekenler konusunda bize bilgilerinizi önemli buluyoruz. Mahalle sorunları her mahalle için farklı olabilir. Nitekim kırsal mahallelerin talepleri farklıdır, merkez mahalle talepleri çok daha farklıdır. Bizim önceliğimiz insandır. Sağlıklı bir çevrede sağlıklı bir yaşam sürmesi gerekmektedir. Onun için de yapmış olduğumuz çalışmalar temelinde insan öncelikli çalışmalardır. Bugüne kadar belki birçok yöneticinin cesaret edemediği altyapı çalışmalarına biz tümüyle girmiş bulunuyoruz. Sıkıntıları var mı var. Merkezde bunların sorunlarını görüyoruz, şikayet alıyoruz, haklılık vardır, olabilir. Ama biz yıllardır musluğu çevirdiğinizde içmiş olduğunuz suların ne derece insan sağlığına aykırı olduğunu biliyoruz. Bunun çözümü için de acele ediyoruz. Çünkü o boruların mutlaka değişmesi lazım. Bugüne kadar çoktan değişmesi lazımdı. Çünkü o asbestli borulardan su içmek ne demek biliyor musunuz? Biz topyekün girdik. Bunu yaparken gerektiğinde suyla ilgili sıkıntı olduğunda vanaları kapadığınızda bölgeyi kapatmanız gerekiyor. Onun için de bölgesel anlamda yaptığımız ve bunların testlerinin kaçak var mı yok mu olduğu zorunlu olduğu için bunlarla ilgili süreç uzuyor. Bir taraftan da isale hattını yapıyoruz. Daha önce belirlenmiş güzergahı var, bunu değiştirmemiz mümkün değil. Bunları hızlandırıyoruz. Bunun bir an önce tamamlanması konusunda bilgi verdik, talebimizi yeniledik.”

“Talebimiz İnegöl’de ulaşım konusunda uzak mesafede olduğumuz için belediyede her zaman iletişim sağlayamıyoruz. İnegöl’de biz Büyükşehir Belediyesi’nin iletişim noktasının kurulması, koordinasyon sorumlusu olması konusunda bir talebimiz var. İkinci olarak altyapı çalışmaları için gerçekten çok teşekkür ederiz. İnegöl’de sağlıklı su içmenin bizler için çok değeri var. Lakin altyapı çalışmalarından sonra bu yolların onarılması çok sıkıntı yaratıyor. Mahallelerimizde yapılan çalışmalarda daha fazla denetlenmesini istiyoruz. Kazı yapılan yerler kalıyor, aylarca vatandaş bu çileyi çekiyor. Üçüncüsü ekipman ve eleman eksikliği. Belediyemizin İnegöl’de şantiyesi var. Burada biz muhtarlarımız olarak gördüğümüz sıkıntı malzeme ve eleman eksikliğimiz var. Dördüncüsü muhtarlarımızın dilekçelerinin 8-9 aydır sonuçlarının paylaşılmasını istiyoruz. Beşinci olarak kırsal mahallelerimizde sulama suyu hatlarımız eski veya hiç yok. Çalışmalar yapılmasını, yarım kalanların tamamlanmasını istiyoruz. Daha önce yaptığımız görüşmede Sulama Kooperatifi’nden yapılacağı söylenmişti. Bu konuda her köyümüzün kooperatifi yok. Muhtarlık aracılığıyla bu hizmetler sürdürülebilir. Malzeme konusunda muhtarlarımıza da bilgilendirme yapılabilir. Kırsal mahallelerimizde ulaşım olarak İnegöl merkeze sağlanması, sözleşmeli araçların da ücret tarifeleri çok yüksek oluyor. Bu konuda da çalışma yapılmasını istiyoruz. Buski çalışması yapan müteahhit firmalarının yeterince denetlenmediğinin kanaatindeyiz. Kullandıkları malzemeler çamur malzemeler. Hergele Meydanı’ndan Çardak Cami’ye geldiğimizde bu malzemelerin ne kadar sıkınıtlı olduğunu hep birlikte görüyoruz. Şimdilik genel sıkıntılarımız böyle" ifadelerin de bulundu.