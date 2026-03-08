İnegöl’de eğitim camiasını yasa boğan acı bir haber geldi. Bir süredir ciddi bir hastalıkla mücadele eden Kocatepe İlkokulu öğrencisi Zümra Balcı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Minik Zümra’nın vefatı ailesi, öğretmenleri ve okul arkadaşları başta olmak üzere ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yayımladığı mesajla acı haberi duyurdu. Yapılan açıklamada, Kocatepe İlkokulu sınıf öğretmeni Recep Balcı ile Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu sınıf öğretmeni Neslihan Balcı’nın kızları olan Kocatepe İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Zümra Balcı’nın hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca açıklamada merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır temennisinde bulunuldu.