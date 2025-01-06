Davut Altunbaş açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: Yolda gelirken şöyle bir inegöl'ün tarihine baktım milattan önce 3000'li yıllara tekamül eden bir mazi hiç de kolay değil.

Kadim bir yerleşim yeri bunun yanında biz ne zaman türkleştik diye baktığımızda Tam Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla aynı tarihe 1299 bugüne geldiğimizdeki tarihte yaklaşık 1.8 milyar lira dış ticaret hacmi var. 500 milyon ithalatı olan 1.3 milyar dolar ihracatı var.

Cumhurbaşkanımızın bir söyleminden bahsetmek istiyorum ihracatın %20'sine etki ettiğinizi Ben şahitlik ediyorum diye ifade etmişti.

Bu düşüncelerin de sizinle paylaşmak istiyorum. Benim görevim yurt dışından sorumlu harici diye ifade ettiğimiz nusret'in yurtdışı temsilinden sorumlu Gönül başkan yönetimini yönetiyorum.

99.Noktamızdan her ay bize düzenli olarak rapor gelir. Daha sonra gözden geçirerek üyelerimize daha sistemli bir şekilde aktarmak için bir sistem oluşturduk.

Önümüzdeki kısa vade orta vade uzun vade olarak üyelerimize aktarırız. Önümüzdeki 2024 yılı için başında yaklaşık olarak stratejik plan için tespit ettiğimiz çok büyük Han kitap ve türbülanslar vardı dünyada. Bunlardan bir tanesi şuydu yaklaşık 40 ülkede seçime gidiyordu Dünya. Yani Dünya nüfusunun 8 milyar olduğunu düşündüğümüz zaman yaklaşık 4,5 milyar insan seçime gidiyordu. Bunlardan en önemlisi Amerika Birleşik Devletleri seçimiydi. Buraya kadar olanlar Tabii ki de dünyanın özellikle pandemiden sonra bir resim bozukluğuna girdiğine şahitlik ettik. Bölgesel savaşlar kültürel ekonomi çok şiddetli bir şekilde dünya ticareti içerisinde 2023-2024 yıllarında 4.6 etkiledi. Şimdi bu bölgesel savaşlarda ifade etmiş olduğumuz özellikle Aden körfesinde gerçekleştirilmiş olunan krizden dolayı Uzakdoğu halkı Mısır bir Süveyş kanalı üzerinden Avrupa'ya taşınmasına büyük zorluklar yaşadı.

Şöyle ifade edebilirim 4 milimlik yol 8 Millime kadar çıktı. Konteyner fiyatları 2 -3 katına çıktı.

Fakat Türkiye özellikle Ukrayna Rusya savaşı ile beraber yine farklı bir Han kitabın içerisine dahil oldu. Avrupa özellikle enerji kesimlerin kendi içerisinde tam oturtturamamasından kaynaklı, enerji fiyatlarının çok yüksek olmasından kaynaklı satın almak yüzünde düşmeler meydana geldi bizim de ana pazar %42 pazar payı ile Avrupa Birliği pazarıyız . Bu da Avrupa'nın bizden eşya alması, ürün alması noktasında sıkıntılar yaşamımıza neden oluyor.

Bunlar nasıl düzelecek derken karşımıza 5 Kasım Amerika Birleşik Devletleri seçimleri çıktı.

Trump'ın kazanması ile 2025 dünya politikası ve pazar politikası şu şekilde oluştuğunu arz etmek isterim. Trump ile beraber dünyada belli bir normalleşmeye doğru gideceğiz. Bunu hissediyoruz özellikle Rusya ve Ukrayna savaşı'nın tünelin sorunun gözüktüğüne inanıyoruz. Bunu nasıl yapıyorsunuz diye sorarsanız özellikle yabancı misyonlarla devamlı iletişim halinde olduğumuz için Rusya ve Ukrayna'nın büyükelçilikleri ile temas halindeyiz. Onların da bize kapalı kapılar ardından ifade ettikleri özellikle 20 Ocak 2025'ten sonra yaklaşık 15 gün sonra trump'ın tam olarak göreve geldikten sonra Ukrayna kaosu kapanacak Avrupa Birliği de çok şikayet ediyorlar. Durduk yere Savaş gemisine bindik bu geminin bize hiçbir hayırı yok ukrayna'yı desteklememiz lazım hatta bu savaşı bir an önce bitirmemiz lazım tarzında ifadeleri var. Ve nihayet orada bir normalleşme olduktan sonra bizler için çok ciddi derecede bir pazar açılacağını ifade ediyoruz. Yine Ukrayna'da çok güzel bir yönetici ile yapmış olduğum toplantıda bu savaşın kendilerine olan maliyetini sorduğunda yaklaşık 450 milyar dolar demişti. Neye ihtiyacınız var diye sorduğumda yaklaşık 2 milyon eve ihtiyacımız var dedi.

Yaklaşık 120 milyar dolarlık bir destek paketi almışlardı. Şimdi de 80 milyar dolarlık bir destek paketi onu ayarladılar fakat Amerika vardı o parayı vermiyor kendilerine diyor ki biz artık Ukrayna'nın yeniden imarı noktasında bu parayı harcayacağız siz yapacak insanları bulun biz parayı onlara ödeyelim ve ukrayna'yı tekrar inşa edelim . Tabii bu bizim için çok ciddi bir marketing pazar çünkü 40 milyonluk gerçekten güçlü bir ekonomiden bahsediyoruz.

Bir diğer konuda yaklaşık 6-7 yıl önce suriye'deydi. Orada sırayla humus Halep ve Şam'da görüşmeler yaptım. Yapmış olduğumuz görüşmelerde ticaret odalarının ve sanayi odalarının odalar Ve borsalar Birliği valilikler ve ticaret bakanlıkları dış ticaret Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirdik orada da yaşamış olduğun bir anıya müsaadenizle sizinle paylaşmak istiyorum. Biz orada yapmış olduğumuz ziyarette kendimizi tanıtmaya çalıştık. Sonra onlar dedi ki hiç anlatmaya gerek yok kendinizi biz zaten sizi tanıyoruz. Nasıl tanıyorsunuz dedim 5 yıl önce tanıyorum dedi. Siz buralara geldiniz bizim insanlarımıza destek sağladınız hatasız 652 tane briket ev yaptınız onlar hiçbir zaman unutmayın sizin yapmış olduğunuz destekleri unutma istediler ve bize şunu söylediler. Müsiad geldiği zaman bir sömürü mantığıyla gelmez buraları yeşillendirerek gelir. Kendisinin ifadesinde sizlere nakletmiş olmaktayım. Tabii Suriye baştan başa yıkılmış büyük bir iş potansiyeline sahip. Bunun için çalışma grubu oluşturuldu İnşallah kısmetse şubat ayının altısında yani önümüzdeki ayda Antep'te bir sempozyum tarzında bir çalışma yapacağız. Kıymetli belediye başkanımız Fatma Hanım'ın ev sahipliğinde salonlarını açtılar. Yaklaşık 200 Suriyeli iş adamını o bölgeden getireceğiz. Getireceğimiz bu iş adamlarını sizinle buluşturmak istiyoruz. Buradan da tekrar sizlere hatırlatmak istiyorum. Orada büyük işler olabilir büyük işleri de bize vermek için can attıklarını söyleyebilirim. Ticaret odasının ve başkanlarının bize söyledikleri bir cümle ise tekrar nakletmek istiyorum. Türkiye referans noktamız müsiad dediler. Biz eğer iş adamları derneğini muhatap alacaksak muhatabımızı MÜSİAD olduğunu biliyoruz. Ve sizlerden surenin girişini noktasında elimizden gelen tüm çabayı göstermek istiyoruz diye ifadeleri oldu. Fakat buralarda bireysel bir şey yapmak son derece zor sevgili dostlar kolektif olmamız gerekiyor tüm şubelerinizin aynı anda hareket etmesi gerekiyor hep beraber. Yani inegöl'ün yumruğu en güçlü atabileceği nokta Mobilya sektörü. Burada kollektif bir yapı kollektif bir akıl oluşturularak Güzel sonuçlar alınacağı tahmin ediyorum.

Aynı zamanda 21.dönemde görev yapmış tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum 22. dönemde görev alacak arkadaşları ise yeni yapılacak görevlerde muhakkafiyet diliyorum.