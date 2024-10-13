Uşak 1 Eylül Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmada Uşakspor, İnegöl Kafkasspor'u konuk etti. Maçın 46. dakikasında geçen yıl Kafkasspor’da forma giyen Semih Akyıldız'ın attığı golle Uşakspor öne geçti. Kafkasspor'un oyuncusu Yağız Haydar Doğan, 78. dakikada attığı golle eşitliği sağladı. Kafkas ayrıca çok sayıda net pozisyonu gole çeviremedi. 90 dakika boyunca 7 eksik futbolcuya rağmen ev sahibine göre daha etkili bir futbol oynadı.

İnegöl Kafkas: Furkan Bacaklı 91, Hasan Bekil 41, Emir Özsoy 10 (dk69 Ömer Faruk Boz 17), Kerem Demir 21, Enes Bakal 61, Yusuf Kaplan 77( dk 74 Soner Şebay 19) , Umut Doğdu 12, İskender Can 29( dk46 Çağatay Polatdemir 22) , Yağız Haydar Doğan 99 ( dk88 Doğukan Ateş 33) , Emre Şeker 1, Yaşar Miralp Arslantürk 75.

Teknik Direktör: Mithat Çulcuoğlu

Uşakspor: 10 Taner Yıldız, 25 Selçuk Alibaz( dk57 Caner Solmaz 21), 3 Doğancan Kılıç, 9 Murat Torun, 7 Rüstem Yiğit Yıkılmaz, 43 Abdullah Balikuv, 53 Onur Civelek( dk 56 Bertuğ Uz 19), 24 Emre Sarıkaya, 41 Erol Zöngür, 11 Semih Akyıldız (dk87 Cihad Ateş 29) , 15 Mehmet Doğan.

Teknik Direktör: Efrahim Alkın

Sarı Kartlar: dk42 Yusuf Kaplan (İnegöl Kafkas), dk36 Furkan Bacaklı (İnegöl Kafkas), dk42 Selçuk Alibaz (Uşakspor), dk60 Taner Yıldız (Uşakspor) , dk84 Yağız Haydar Doğan (İnegöl Kafkas)