TFF 2. Kırmızı gurupta İnegölspor Motolux 68 Aksaray Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.

Hakemler: Erdem Demirtaş, Mahmut Gülle, Mehmet Kirişoğlu

Stat: İnegöl İlçe

İnegölspor: Bekir Sevgi, Muhammet Samed Karakoç(Dk 70 Erkan Arda Çağdaş), Furkan Özyapı, Uğur Mustafa Türk(Dk 70 Mustafa Batuhan Altıntaş), Mete Sevinç, Cengiz Ötkün(Dk 70 Emre Toptan), Orhan Aktaş, Yusuf Talum(Dk 72 Kadir Turhan), Uğur Utlu, Ferhat Görgülü, Okan Deniz(Dk 46 Serhat Baştan)

Motolux 68 Aksaray Belediyespor: Emre Satılmış, Yasin Abdioğlu, Emrah Taysı, Fatih Somuncu(Dk 79 Alpay Aldemir), Efe Niyazi Kurtulmuş(Dk 63 Ogün Karakaya), Atamer Bilgin(DK 79 Serkan Gürses), Uğur Aygören, Ali Kucik, Oğuzhan Açıl, Osman Bayrak, Cihan Aydın(Dk 46 Berkay Tanır)

Sarı Kartlar: Orhan Aktaş, Serhat Baştan(İnegölspor)Emre Satılmış, Serkan Gürses(Aksaray)

Kırmızı kart: Ali Kuçik, Emre Satılmış(Aksaray)

Goller: Uğur Mustafa Türk(pen), Mete Sevinç, Serhat Baştan, Mustafa Batuhan Altıntaş (İnegölspor) Yasin Abdioğlu(Aksaray)

Maçtan dakikalar

12'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına atılan topla buluşan Furkan, kaleci tarafından yere düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mustafa'nın vuruşu ağlarla buluştu.1-0

36'ncı dakikada gelişen Aksaray atağında ceza sahasında topla buluşan Yasin'in vuruşu ağlarla buluştu.1-1

38'nci dakikada İnegölspor korner kazandı. Topun başına geçen Orhan'ın cexa sahasına yaptığı ortaya yükselen Mete'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-1

54'ncü dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşup çalımlarla ceza sahasına giren Serhat'ın vuruşu ağlarla buluştu. 3-1

85'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Batuhan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 4-1