Erzincan 13 Şubat Stadı’nda gerçekleşen karşılaşmada ev sahibi Erzincanspor, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. İnegölspor, mücadele boyunca dirençli bir performans sergilese de, sahadan puansız ayrılmak zorunda kaldı. Bu sonuçla Erzincanspor, önemli bir üç puanı hanesine yazdırırken, İnegölspor deplasmanda beklediği sonucu alamadı.

Hakemler: Erdem Akbaş, B. Sami Şad, Anıl Küçükkaraca, Muhammed Ömür

İnegölspor: Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Batuhan Çakır, Ali Mert Aydın (Hasan Alp Altınoluk dakika 85), Mustafa Mete Tetik (Uğur Utlu dakika 67), Alican Özfesli (Ahmet Hakan Şahin dakika 85), İsmail Zehir (Bilal Gündoğdu dakika 85), Yusuf Tursun, Arda Yılmaztürk, İbrahim Can Köse (Mustafa Emre Can dakika 57), Fatih Aktay

24 Erzincanspor: Alp Tutar, Emre Sağlık, Hüsamettin Tut, Ümit Kurt, Eren Aydın (Hüseyin Altuğ dakika 88), Şamil Başaran (Erol Can Akdağ dakika 46), İrfan Akgün (Serkan Köse dakika 46), Sedat Dursun, Ozan Can Dursun (Muhammet Özkal dakika 88), Yasin Dülger, Mervan Yusuf Yiğit (Cenk dakika 46)

Sarı kart: Ali Mert Aydın(İnegölspor), İrfan Akgün(Erzincanspor), Şamil Başaran(Erzincanspor), Batuhan Çakır(inegölspor), Recep Efe Koçak(İnegölspor), Hüsamettin Tut (Erzincanspor)