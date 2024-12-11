Dağaşan’ın yardımcılıklarını ise Nezir Narin, Murat Sözgelmez, Ahmet Altun, Serhat Kartal ve Mehmet Eser Durak yapacak.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Abdurrahman Maksutlar, Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Arıcı ile Mali İşler Sorumlusu Okan Ergül katıldı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Kulüp Başkanı Abdurrahman Maksutlar, şunları söyledi:

“Kulübümüzün altyapısından yetiştikten sonra A takımımıza yükselen daha sonrada uzun yıllar Süper Lig takımlarında oynayarak Türk futboluna başarılı bir şekilde hizmet eden İbrahim Dağaşan hocamızla bugün anlaşma sağladık. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. Hocamıza ve teknik ekibine inanıyoruz. İnşallah en kısa zamanda hak ettiğimiz noktalara geleceğiz.”

Teknik Direktör İbrahim Dağaşan ise “Başkanıma ve yönetim kurulumuza bana bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ederim. Evime döndüğüm için çok mutluyum. İnegölspor altyapısında yetişerek İnegölspor’umuzun A takımına yükselmiştim. Daha sonrada hayalim olan Süper Lig’de uzun yıllar futbol oynama fırsatım oldu. Bana bu olanağı İnegölspor tanımıştı. İnşallah bugün göreve başlayarak İnegöl’ümüze vefa borcumu ödeyeceğim” şeklinde konuştu.