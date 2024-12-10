Dağaşan ile prensipte anlaşıldığı ve resmi sözleşmenin birkaç gün içinde yapılacağı belirtildi.

2002-2004 yıllarında İnegölspor, 2004-2008 yıllarında Bursaspor’da forma giyen İbrahim Dağaşan, daha sonra Sivasspor, Antalyaspor, Kayserispor, Adana, Menemen ve Antalya Kemerspor’da forma giydi. 2017 yılında aktif futbolu bırakan Dağaşan, Antalya ve Kayseri’de yardımcı antrenörlük yaptı.

Son olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da sportif direktörlük yapan Dağaşan’ın İnegölspor yönetimiyle prensipte anlaştığı ve resmi sözleşmenin birkaç gün içinde imzalayacağı öğrenildi.

Muhabir: şerife öz