İnegölspor 2025-2026 sezon öncesi zor bir kongre süreci sonunda Kani Ademoğlu başkanlığında oluşturduğu yeni yönetim görev bölümünün arkasından en acil olan sorunu Kulübün kapalı olan Transfer tahtasını açarak Takımın başına İsmail Güldüren’i Teknik Direktör olarak getirerek hızlı bir şekilde transfer komitesini kurarak takımımızı sil baştan yeniden oluşturdu.

Oluşturduğu bu mütevazi fakat iyi seçilmiş kadro ile lige girerek ilk yarıyı oynadığı 18 maçta 10 galibiyet 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak attığı 35 gole karşılık kalesinde 22 gol görerek +13 averaj ve 33 puanla 6 sırada play-off sınırına en yakın yerde bitirme başarısını gösterdi. Bu başarının mimarı olan yönetim ve teknik heyetimize 10 puan diyorum. Bunu hak ettiler. Çünkü son 5-6 yıl takımımız ilk yarıları kritik yerlerde üzüntüyle kapatıyordu. Bu sezon bu konuda çok rahatız. Şu anki puanımızla ilk yarıda kümede kalmayı garantiledik. Sezon başındaki hedefini kümede kalmak olarak belirleyen yönetim ve teknik heyet yukarıdaki övgüyü hak ediyor.

İlk yarıda takımımızda en çok gol atan oyuncu kupada 2 ve ligde attığı 8 golle toplam 10 golle Yasin oldu. Yasin’i 8 golle Taner ve 5 golle Kerem takip etti.

Asistlerde 6 asistle Hüseyin, 4 Asistle Kaptan Orhan ve 4 asistle Taner başı çektiler.

Kartlarda Enes 6 sarı kart, Emre 5 sarı kart ve Yusuf 5 sarı kartla başı çektiler. Kırmızı kartın olmayışı takdire layık bir durumdur. Takımımız ilk yarı maçlarında çok iyi mücadele etti. Bu nedenle sarı kartların sayısı normaldir. Ancak kırmızı kartın olmayışı teknik heyetimiz ve oyuncularımızın ortak başarısıdır.

İlk yarıda Kaptan Orhan-Enes ve Yasin 20 maçta oynayarak başı çektiler. Ahmet-Taha Recep ve Taner 19 maçta forma giyerken, Kaleci Bekir-Emre-Kerem 18 maç, Hüseyin 17 maç, Hasan Alp 16 maç, Yusuf 15 maç Özcan 14 maç, İbrahim 11 maç ve Ozan Can 10 maçta forma giydiler. Takımımızın ilk 11’i ideal on biri olduğu ve başarılı bir grafik çizdiği için teknik heyet maçların ilk 75 dakikalarını aynı 11’le oynayarak yedek kulübesini sınırlı sürelerde kullandı. Yedek kulübesinden Özcan ve Taha Recep’e sınırlı fakat sürekli süre verildiği için ilk 11’de yer verildiğinde çabuk adapte olup, faydalı işler yaptılar. 2.yarıda bu durum nasıl devam edecek bekleyip göreceğiz.

İlk yarıda takımımız 4 penaltı kazandı. Bunların 2’sini Yasin, 1 tanesini Orhan ve 1 tanesini de Hüseyin gole çevirdi.

İlk yarıda 1 maçımız cezamız nedeniyle seyircisiz oynandı.

İlk yarıda takımımız 5 mağlubiyet aldı. Bunlar Batman Petrolspor, Ş.Urfaspor, Elazığspor, Muğlaspor ve Ankaragücü. Bu mağlubiyetlerin en sürprizi evimizde oynadığımız Ankaragücü mağlubiyeti oldu. Bu mağlubiyeti hiç kimse beklemiyordu. Bu maçı kazanabilseydik şu anda 5. sırada play-off’un içinde olurduk.

İlk yarıda takımımız iç sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 14 gol atarken kalemizde 9 gol görerek 16 puan topladık. Dış sahada ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak attığımız 21 gole karşılık kalemizde 13 gol görerek 17 puan topladık.

Sezon başında giden 17 oyuncumuzun yerine 12 tane yeni transfer yapıldı.

İlk yarıda forma alan oyuncularımızın karnesine bakarsak; kalede genelde sıkıntı yaşamadık. Bekir tecrübesini ve yaşını ortaya koyarak ilk yarıyı olumlu kapattı. Müdafaamız 2.ligin en istikrarlı ve uyumlu müdafaasıydı. Mete uzun bir sakatlık döneminin ardından bu sezon müdafaamızın ortasına oturarak iyi bir grafik çizerken futbolumuzun baş belası bahis skandalına karışarak takımdan 3 ay uzak kaldı. Mete’nin yerine oynamadığı için ayrılmak üzere olan İbrahim Sürgülüyü Başkan çağırarak Mete’nin yerine oturdu. İbrahim önceki yıllarda İnegölspor da çok iyi bir performans göstererek 14 gol atmış tecrübeli bir oyuncu formayı aldı ve hiç yadırgamadan başarılı bir şekilde oynuyor. Geri dörtlümüz nazar değmesin çok iyi. Orta sahamız Yusuf-Emre-Kerem üçlüsüyle çok iyi bir uyum sağladı. Ancak burada da Yusuf bahis skandalına karışınca oda 45 gün uzak kaldı. Yusuf’un yokluğunu Özcan hiç aratmadı. 2.yarıda Özcan’la devam edilebilir. İleride Hüseyin-Yasin-Taner üçlüsü iyi işler çıkardılar. Özellikle iki kanadımız Taner ve Hüseyin rakip bekleri sürklase ettiler. Getirdikleri topları önce Hasan Alp daha sonra Yasin iyi değerlendirebilselerdi ilk yarıda gol rekoru kırabilirdik. Hüseyin’in sakatlığında Taha Recep oynadı ve iyi işler yaptı. İlk yarıda sürekli oynayan 11’imiz son yıllarda hiç alışık olmadığımız kadar başarılı oldu.

Sonuç olarak Yönetim-Teknik heyet ve oyuncularımız ilk yarıyı fikstürde iyi bir yerde bitirdi. 2.yarıda küme düşme diye bir derdimiz sıkıntımız yok. Son yıllarda özlediğimiz mücadeleyi kenetlenmiş ve bir kolej havasında sürdüren bir oyuncu kadromuz var. Yönetim bu kadroyu koruyabilirse play-off rahat olur. Ancak Şampiyonluk veya play-off’tan şampiyonluk zor gibi duruyor. Grubumuzda Batman-Ş.Urfa-Muğla-Elazığ-Sincan Bl-İskenderun ve Adana 01 gibi paralı takımlar var. İlk yarıda bahis skandalında inanılmaz darbeler yediler. Buna rağmen ilk yarıyı ilk 5’te bitirdiler. Bu takımlar ara transferde kadrolarını takviye edecekler. Bu nedenle işimiz zor olabilir. Yönetim ve teknik heyetimiz ilk yarı sonunda tahtamızın kapalı olduğunu söyledler. Bu nedenle mevcut kadromuzu korumak ve bu uyumlu kadroya uyum sağlayamayacak ara transferlerden kaçınmak en akılcı yoldur. Bu kadroyu güveniyoruz. Bizi buraya onlar getirdi. 2.yarıda ilk haftalarda fikstürümüz zor. Evimizde lider Batman’la başlayacağız. Ardından Urfa ve Muğla maçlarımız var. Bunlar zor maçlarımız. İnşallah bu ilk haftaları kayıpsız geçerek yolumuza devam ederiz.

Teknik heyetimizin 2.yarıda fikstürdeki bu rahatlığımızı altyapımızdan 5-6 gencimize zaman zaman yer vererek gelecek sezon için altyapımızdan birkaç genci takıma monte ederek umarız değerlendirirler.

Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun 2.yarıda başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”