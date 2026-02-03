Geçtiğimiz hafta Urfa deplasmanında zirvenin en büyük adaylarından biri olan Urfa’yı İnegölspor’un elinden hakemlerin aldığı golsüz maçtan sonra Pazar günü evimizde ağırladığı Kastamonuspor maçı bir gün önce oynanan maçın ardından balçık haline gelmiş ağır bir sahada ancak güzel bir mücadeleye sahne olan maçta tribünleri dolduran taraftarlarımız tam 4 gol izlerken berabere biten maç her iki takımı da güldürmedi.

İnegölspor zirveyi zorlamak ve play-off’u sağlama almak isterken Kastamonu’da, İnegölspor’dan ilk maçın rövanşını alarak Play-off’a tutunmak istedi. Maçı her iki tarafta kazanabilirdi. Puanları paylaştılar. İnegölspor’umuz maç fazlalığı ile 4. sırada kalırken Kastamonu 35 puanla 9. sırada kaldı.

Rakip Kastamonuspor birkaç sezon aynı grupta yer aldığımız ve bundan önce play-off’lar oynamış ancak 1.lige çıkmayı başaramamış bir takım. Bu sezon iyi gitmiyorlar. İlk maçta evlerinde farklı yenmiştik. İnegöl’e iyi hazırlanarak gelmişler. Ciddi bir mücadele verdiler. Direkten dönen topları ve Orhan’ın elinden dönen tartışmalı pozisyonlar galibiyeti getirebilirdi. İnegölspor’un kanat adamları Hüseyin ve Taner’in gününde olmayışları işlerini kolaylaştırmıştı. Ancak bazen direklere, bazen penaltı pozisyonlarına en önemlisi de mutlak gol pozisyonuna giren oyuncularının inanılmaz egoistliği nedeniyle rövanşı alamadılar.

İnegölspor’a gelince Teknik Heyet maça takıma oturan Özcanlı 11’iyle çıktı. Sahanın bir gün önceki maçtan adeta tarlaya dönmesi top kontrolünü ve pas isabetini olumsuz etkileyince temsilcimiz alışık olduğu baskıyı kuramadı. Bu bocalama döneminde kalesinde gördüğü golle silkinerek rakibin üzerine hırsla çıkınca aradığı golleri bularak öne geçmeyi başardı. Ancak maçın 2.yarısında Kastamonu mutlak kazanmak için çıkınca oyunun seyri bir anda değişti. İnegölspor rakibin hızını kesmek için orta sahada biraz top çevirebilseydi belki bu tehlikeyi atlatabilirdi. Ancak bunu yapamayınca kalesinde ikinci golü gördü. Bu beraberlik golü Teknik heyeti oyuncu değişikliklerine zorladı. Yapılan değişiklikler takımımıza olumlu yansımış olsa da gol yollarında ve son vuruşlardaki beceriksizlikler aradığımız galibiyet golünü çimlere gömdü. Bu ağır saha şartlarında beraberlikler daha fazla olur. Bunun çözümü vardı sezon başında fikstür çekimlerinde bir takımımız içeride oynarken diğer takımımız deplasmana gidebilirdi. Bunu yapmak çok kolaydı. İnegölspor teknik heyeti bu maçı kazanmak için takımı hazırladı. Puan kaybı hesapta yoktu. Ancak geçtiğimiz hafta Urfa’dan gelen 1 puanda önemliydi. Bu maçta forma giyen tüm oyuncularımız istekli ve çok gayretliydi. Özcan’ın form tutması, Yusuf’un cezasının bitmesiyle oluşan rekabet takımımıza olumlu yansıyacaktır. Diğer mevkilerde de aynı rekabeti bekliyoruz. Bu maçın en önemli özelliği attığımız golleri iki savunma oyuncumuzun atmasıydı. Forvetimiz bu gollere bir katkı daha yapabilselerdi sahadan 3 puanla ayrılabilirdik.

Sonuç olarak her iki takım bu beraberliğe sevinemedi. Çünkü her iki takım da sahaya kazanmak için çıktı. Ben bu maçı Umre yolculuğumun son 2 gününde rahatsızlandığım için evimde Sıfır TV’den izledim. Tüm tartışmalı pozisyonların tekrarını defalarca izledim. Urfa’da hakemler sonuca etki etti. Ancak bu maçta hakemler sonuca etki edecek hata yapmadılar. Hatta bizi korudular diyebilirim. Yasin’in pozisyonu penaltı değildi. Orhan’ın elinde kalan top rakip oyuncunun ayağına çarparak geldi, hakem penaltı çalsa kim ne diyebilirdi. Bu maçın tüm tartışmalı pozisyonlarının tekrarlarını defalarca izlediğim için İsmail kardeşimizin maçın sonunda hakemlerle ilgili söylediği şeylere katılmıyorum. Bu beraberlik İnegölspor’un fikstürdeki yerini çok etkilemedi. 1 puanda iyidir. İnegölspor’umuzun zirvenin ciddi adaylarından ve bizi ilk maçta evimizde yenen takımlardan biri olan Muğla deplasman maçı başarılarını yazmak dileğiyle. Urfa’dan puan çıkaran Muğla’dan da puan veya puanlar çıkarabilir.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”