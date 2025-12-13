Elazığ deplasmanında ilk yarısı denk kuvvetlerin mücadelesi şeklinde geçen ve ilk yarısı 2-2 biten maçın 2.yarısında bambaşka bir maç seyrettik.

Elazığspor’un 45+2, 50, 81, 82, 84, 86, 88, 90+7’nci dakikalarda girdiği bir kısmını beceriksizlik, bir kısmını kaleciye nişanlayıp bir kısmını da kalecimiz Bekir’in kurtardığı kaçırılması daha zor olan mutlak gol pozisyonlarını kaçırdığı maçta temsilcimiz İnegölspor, Elazığ’da tarihi bir farkla yenilebilirdi. 8 maçtır yenilmeyen temsilcimiz İnegölspor, iyi başladığı ve maçın başında Taner’le öne geçip ilk yarıda rakibi ile dişe diş mücadele edip devre arasına 2-2 berabere girdiği maçın 2.yarısında kalesinde gördüğü 2 golle evine eli boş döndü. Buna rağmen fikstürdeki 5. sırayı averajla korudu.

Rakip Elazığspor geçtiğimiz hafta deplasmanda Kepezspor’u 6-0 yenerek çıkışa geçmiş, evinde ağırlayacağı İnegölspor’u mutlak yenmek amacıyla çıktığı maçın ilk yarısında rakibine üstünlük kuramadı. Ancak maçın başında geriye düşmesine rağmen önce beraberliği ardından da galibiyet golünü bulduktan sonra ilk yarının uzatma dakikalarında H.İbrahim’in santradan kaptığı topla ceza sahamıza kadar götürüp kalesinden çıkan Bekir’in yanından yuvarladığı top boş kale yerine auta gidince dönen topta ilk yarının uzatma dakikalarının son saniyelerinde Özcan’ın golü ile devreye berabere girdi. 2.yarıda bambaşka bir Elazığ seyrettik. Aldıkları her topta kalemize gelerek kaçırdıkları mutlak gollerin dışında 2 gol daha bularak sahadan galip çıktılar. Müdafaası iyi olmamasına rağmen orta saha ve forveti çok etkili oynadı. Biraz becerikli olabilselerdi, maçı tarihi farkla kazanabilirlerdi. İnanılmaz goller kaçırdılar.

İnegölspor’a gelince teknik heyet maça bahis skandalında ikinci listede yer alan Yusuf Tursun’un yerine Özcan’ı alarak, Kalede Bekir, geride Enes-İbrahim-Ahmet-Orhan, ortada Kerem-Emre-Özcan, ileride Taha Recep-Yasin-Taner tertibiyle çıktığı maçın son 20 dakikasında oyuna alınan Hasan Alp-Hüseyin ve Ozan Can etkili olamadı. Maça iyi başlayan ve Taner’in güzel golüyle öne geçen temsilcimiz bu golü koruyamadı girdiği pozisyonları gole çevirebilse farkı açabilse maçı belki kurtarabilirdi. Ancak bu pozisyonları değerlendiremedi. Orta sahamızda top kayıpları başlayınca rakip takım kaptığı bu topların ikincisini değerlendirince geriye düştük. Ancak rakibin kaçırdığı mutlak bir golün ardından Özcan’la bulduğumuz golle devreye şen girdik. 2.yarıda daha etkili futbol beklediğimiz temsilcimiz, önce durakladı, ardından inanılmaz hatalarla topu rakibine teslim ederek kişisel ve takım olarak yaptığı hataların bedelini kalesinde görebileceği 7-8 tane golü rakip forvetlerin beceriksizliği, şansımız ve kaleci Bekir’in kurtarışları önledi. İnegölspor’un 2.yarıdaki bu çöküşü teknik heyetimiz tarafından Ankaragücü maçından önce detaylı bir şekilde değerlendirilecektir. Kaleci Bekir bu maçta yediği ilk 2 golün benzerlerini önceki maçlarda çok defa kurtardığını gördük. İnegölspor ilk yarıdaki direncini 2.yarıda gösteremedi.

Sonuç olarak bu sezon sınırlı bir bütçeyle çok güzel işler yapan temsilcimiz İnegölspor, son 8 maçlık yenilmezliğini Elazığ’da maçın 2.yarısında inanılmaz derecede kötü oynayarak kalesinde gördüğü 4 golle kaybetti. Bahis skandalı nedeniyle grubumuzda zirveyi zorlayan takımların mağduriyetleri nedeniyle son maçlardaki çıkışını devam ettirebilse Play-off şansını devam ettirebileceği gibi zirveyi de zorlayabilirdi. Geçen hafta hakemin katkıları ile çimlere gömdüğümüz 2 puanın ardından bu maçın 2.yarısındaki etkisiz ve hatalarla dolu oyunla kaybedilen 3 puan bizi bu yolda sarstı. Umarım bu son 2 maçtan gerekli dersleri çıkararak Salı günü evimizde tahtası kapalı Ankaragücü’nü ve ardından Beyoğlu Çarşıspor ve Altınordu maçlarını kazanarak yeniden çıkışa geçer. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun Ankaragücü maçı başarılarını yazmak dileğiyle.

