Geçtiğimiz hafta evinde İskenderunspor’u tek golle geçen ve rakibi ile fikstürde yer değiştirerek Play-off sınırı içerisine giren temsilcimiz İnegölspor Pazar günü Erzincan deplasmanında hep şanssız dönen talihini bu sefer kırarak ilk yarıda Taner’in soldan getirip alda at dercesine Yasin’e kestiği topa dokunan Yasin maçın skorunu ilan eden golünü atarken İnegöl sporumuz fikstürdeki yerini korudu.

İnegöl spor son olarak Muğla yenilgisinden sonra oynadığı 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik alarak yenilgi almadı.

Rakip Erzincanspor, evinde İnegölspor’u konuk ettiği maça 18 puanla 11. sırada ve bahis skandalı nedeniyle 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Maça çok kötü ve etkisiz başladığı maçın ilk yarısında oyun disiplininden tamamen kopuk sahada gezinen ve kişisel hatalarla dolu bir oyun sergileyince kalesinde gördüğü topla yenik kapadığı ilk yarıdan sonra 2.yarıda daha etkili ve baskılı bir oyun ortaya koydu. Direkten dönen bir topu dışında bu maçta girdiği 6 gol pozisyonundan ve attığı 6 korner atışından yararlanamadı. Erzincan’ın oynayan bu kadrosunda bir oyuncusu maça olumsuz yönde damgasını vurdu. Bu oyuncu Metincan Cici’ydi. Bu oyuncu bir sezon İnegölspor’da da oynadı. Sol ayağı iyi olan bu oyuncu bu maçta adeta rakip takımdan oynadı. Aldığı topların tamamına yakınını rakibine kaptırdı. Birde ilk yarıda girdiği bir pozisyonda topu yanındaki arkadaşına verse gol olabilecek topu kendisi vurunca mutlak bir golü çimlere gömdü. Ahmet Yıldırım gibi tecrübeli bir hocanın bu oyuncuyu görmemesi ve 90 dakika tahammül etmesi çok ilginçti.

İnegölspor’a gelince bu deplasman maçına 23 puanla 5’nci sırada çıkan Teknik heyet maça Yusuf Tursun’un yerine M.Mete, Hüseyin’in yerine Taha Recep’i koyarak aynı 11’le çıktığı maça çok iyi başladı. İlk yarıda rakibini adeta kendi sahasına hapsederek, aradığı golü bu maçın tartışmasız yıldızı Taner’in soldan getirip Yasin’e alda at dercesine kestiği topla Yasin bu sezon 7’nci golünü atarak maçın sonucunu tayın etti. Kalede Bekir iyi bir maç çıkardı. Müdafaamız ilk yarıda rahat oynarken 2.yarıda zorlandılar. Rakip takımın direkte patlayan topu şansımızdı. Orta alanda rakipten daha etkili olduk. Forvette Taha Recep direkten dönen bir topu dışında gayretliydi. Yasin tecrübesi ile katkı sağlamaya devam ediyor. Taner sol kanattan rakip sağ kanadı adeta felç etti. Sezon başındaki formuna ulaştı. Maçın tartışmasız yıldızıydı. Taner’i kutluyor bu formunun devamını diliyorum. Son 15 dakikada oyuna alınan oyuncularımız skoru korumaya katkı sağladılar.

Sonuç olarak bu maçta İnegölspor 6 korner atarken girdiği 7 gol pozisyonundan birini gole çevirdi. Erzincan ise 5 korner atarken girdiği 6 gol pozisyonundan hiçbirini gole çeviremedi. Bu durumda maçı golü bulan konuk İnegölspor kazandı. Bu maçı kazanan başta Teknik heyetimizi ve oyuncularımızı kutluyorum. Bu sezon özellikle 2. ve 3. ligde bahis skandalı nedeniyle ilginç bir sezon yaşanıyor. Grubumuzda zirveyi zorlayan takımlar bahis skandalı nedeniyle inanılmaz mağduriyetler yaşıyor. Bu durum nereye kadar sürer bilemem. Devre arasında çok hareketli bir ara transfer dönemi yaşanacak. Bu dengeler devre arasında çok değişebilir. Maddi gücü iyi olan takımlar kendilerini toparlayabilir. Bekleyip göreceğiz. İnegölspor’umuz için liderle arasında kalan 6 puanlık fark, İnegölspor’umuzun zirveyi zorlayabileceğini gösteriyor. Umarım bu konuda olumlu gelişmeler olur. İnegölspor’umuzun başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”