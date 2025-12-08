Son üç maçını kazanarak play-off sınırı içerisine giren temsilcimiz İnegölspor, Cumartesi günü 26 puanla 5. sırada evinde ağırladığı

21 puanla 8’nci sırada 8 tane oyuncusu bahis cezalısı Adana 01 FK‘yı yenerek play-off’taki yerini sağlama almayı hedeflediği maçta rakibine ağırlığını koyarak daha etkili bir oyun sergilemesine rağmen, maalesef müthiş bir tribün desteğine ile girdiği pozisyonları bazen EGOİST, bazen beceriksiz davranarak mutlak gol pozisyonlarını çimlere gömerken, buna karşılık kalesinde gördüğü mutlak 2 pozisyonda kaleci Bekir ve müdafaamızın çok büyük şanslarıyla birlikte üst üste 3 defa kale çizgisinden çıkararak, büyük tehlikeyi bertaraf ettiler. İnegölspor’umuz bu maçta aldığı 1 puanla fikstürde 5. sırada play-off’taki yerini korudu. Bu maçın hakem triosu maalesef kötü bir maç yönetti. Orta hakem Can Cengiz ilk yarıda lehimize vermediği mutlak bir penaltıyı es geçerken, ikinci yarıda bir tartışmalı penaltıyı da es geçti. Verdiği kararlarla tribünlerden ve yedek kulübelerden büyük tepki aldı. Maçın sonunda yine istenmeyen gerginlikler ve itişmeler istenmeyen görüntülerdi. Maç bitmiş o dakikadan sonra ne yaparsan yap sonucu değiştiremeyeceğini bile bile bu gerginlikler oluyor. Bunlar hafta içerisinde kulübümüze ceza olarak dönüyor.

Rakip Adana 01 FK takımı İnegöl’e 3 oyuncusu 45 gün, 2 oyuncusu 3 ay, 1 oyuncusu 6 ay ve 1 oyuncusu da 9 ay BAHİS cezalısı olmak üzere 8 oyuncusundan yoksun geldiği maçtan 1 puan hedefi ile oynadığı maçtan istediğini alarak döndü. Sınırlı bir kadro ile geldiği maçta haddini bilerek özellikle kalede ve müdafaada büyük bir direnç gösterdi. Hedeflediği bu 1 puanı kalecisi Halil, sağ bek Mehmet Zait, stoperi Alpay ve ayağına kramp girdiği 70’nci dakikaya kadar 91 numaralı Yusuf Can’ın olağanüstü gayret ve etkili oyunlarıyla aldı.

İnegölspor’a gelince teknik heyet maça kalede Bekir, geride Enes-İbrahim-Murat-Orhan, ortada Yusuf-Emre-Kerem, ileride Taha Recep-Yasin-Taner tertibiyle çıktığı maçın 2.yarının son 20 dakikasından itibaren Hasan Alp-Hüseyin-M.Mete ve Ozan Can’ı oyuna aldı. Bu değişiklikler beklediğimiz golü getirmedi. Maça çok etkili başlayan temsilcimiz bu baskısını maçın başından sonuna kadar sürdürmesine rağmen maalesef maçın en etkili oyuncusu olan sol kanat oyuncumuz Taner ilk yarıda getirdiği 2 topun birisini büyük bir egoistlik örneği vererek altı pasta bom boş durumdaki arkadaşı Taha Recep’e verse, Recep boş kaleye topu yuvarlayıp maçı koparacaktı, bunu yapmadı. Ardından bir kez daha altı pasa kadar getirdiği topu yine kendisi vurunca bu golü de çimlere gömerek bu beraberliği hazırladı. Ancak bu beraberlikte olmayabilirdi. 2.yarıda rakip takımın girdiği altı pasımızda üst üste attığı 3 şutun ikisini kaleci Bekir, üçüncüsünü Kaptan Orhan, son anda kale çizgisinden çevirerek mağlubiyetimizi engelledi. İşte futbol böyle bir şeydir. Girersin atamazsın, rakip iki kere gelir birini gole çevirir, alır 3 puanı siz bakakalırsınız. Futbolun içinden gelen ve 50 yıldır futbolun içinde olan emekli bir Spor Lisesi müdürü olarak bu değerlendirmemi bu yıl çok sınırlı imkanlarla çok güzel işler yapan ve fikstürde çok olumlu ve umut veren bir yerde olan İnegölspor’umuz bu hafta deplasmanda oynayacağı bahis mağduru Elazığ maçı ve kalan maçlarda olumlu yönde değerlendireceklerine inanıyorum. Bu maçta Kaptanımız Kaleci Bekir yerinde kurtarışlarla görevini iyi yaptı. Müdafaamız zorlanmasına rağmen rakibe gol imkanı vermedi. Orta sahamız her zamanki gibi etkili oynadı. İleride Hüseyin’in sakatlığında ilk 11’de sağ kanatta forma alan Taha Recep müthiş bir çıkış yaptı. Bence böyle oynarsa orada devam etsin. Yasin bu maçta tecrübesini yeteri kadar yansıtamadı. Ancak çok baskılı oynadığımız bir anda oyundan alınmayıp Hasan Alp yanına alınsaydı daha iyi olabilirdi. Sol kanatta Taner için yukarıda görüşümü yazdım. Maçın en etkili oyuncusuydu. Ancak egoistliği nedeniyle 2 puanı uçurdu. Sağlık olsun Taner iyi ve etkili bir oyuncumuz bu maçtan gerekli dersleri çıkarır.

Sonuç olarak İnegölspor 3 maç üst üste kazandıktan sonra evinde çok rahat ve kolay kazanabileceği maçı kazanamadı. Kazansaydı Play-off’taki yerini sağlamlaştıracaktı. Bu hafta deplasmanda konuk olacağı bahis mağduru Elazığ deplasmanından puan veya puanlar alması dileğiyle başarılar diliyoruz. Başarılarının devamı için İnegölspor’umuzun ihtiyacı olan maddi desteği görmesi gerekiyor. İnegölspor’umuzun Elazığ maçı başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”