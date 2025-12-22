Geçtiğimiz hafta içerisinde evinde Ankaragücü’ne beklenmedik bir şekilde yenilerek play-off için büyük bir şansı tepen temsilcimiz İnegölspor, Cumartesi günü İstanbul deplasmanında Gaziosmanpaşa stadında 19 puanla fikstürün 13. sırasında 8 oyuncusu bahis cezalısı Beyoğlu Yeniçarşıspor’a konuk olduğu maçta ilk yarıda etkili bir oyun ortaya koyarken rakibin bir şutu direkten döndü.

Takımlar soyunma odalarına girerken Yeniçarşı beraberliğe razı, İnegölspor ise bunun tersi bir havada girdiler. 2. yarıya etkili ve mutlak gol bulmak amacıyla çıkan İnegölspor aradığı golü 58. dakikada buldu. Bu golde sağ kanattan getirdiği topu altı pastaki Yasin’e indiren Hüseyin’in payı büyüktü. Altı pasta gelen topu Yasin önce ıskaladı, yere düşerken ayağının ucuyla dokunduğu top yere çarpınca maçın en kötü oyuncusu rakip kalecinin bakışları arasında top tıngır mıngır filelere gitti. Bu golle öne geçen temsilcimiz tempoyu arttırmak yerine orta sahada inanılmaz top kayıplarıyla oyunun hakimiyetini rakibine kaptırdı. Buna birde Sol kanatta Taner’in rakiplerini zorlamasına rağmen son vuruşlarda beceriksiz olunca rakip bunu iyi değerlendirerek 7 dakika sonra önce beraberlik golünü ve ardından 83. dakikada tecrübeli Kaptanımız kaleci Bekir ceza sahamızın sol köşesinden topa giden Emre Eren’den önce kalesinden çıkarak ayakla müdahale yerine ayağından çekerek düşürmesiyle yaptırdığı penaltı golü ile geriye düştü. Bu golle maçı kazandığını düşünen rakip takım oyuncuları birinci ve ikinci bölgelerini sağlama almak yerine 3’ncü golü aramaya başlayınca birinci bölgede yaptıkları hatalar ve geç müdahaleler sonucunda bu maç böyle biter derken İnegölsporlu oyuncular hayır bitmedi, biz bitti demeden bu maç bitmez deyip maçın uzatma dakikalarında rakip kalecinin büyük hatası sonucu Emre ile beraberliği ve uzatmaların son saniyesinde yine müdafaa ve kalecilerinin büyük hataları ile 3. golümüzü maça son dakikalarda oyuna giren Taha Recep ile buldu. Kaybetmek üzere olduğumuz maçı kazandık. Bu golün santrası yapılmadı. Bu golle coşan teknik heyetimiz oyuncularımız ve İnegöl’den gelen taraftarlarımız bu çok ilginç galibiyeti doyasıya eğlenerek kutladılar. Bu 3 puanla temsilcimiz puanını 30 yaparken bugünlük 6. sıraya otururken oynayacak Elazığ ve İskenderun takımlarının rakiplerini yenmeleri halinde bu 2 takımla yer değiştirebiliriz.

Rakip Beyoğlu Yeni Çarşıspor İstanbul’da ağırladığı rakibinden puan veya puanlar almak amacıyla çıktığı maçta az daha maçı kazanıyordu. Ancak teknik heyeti ve oyuncuları öyle hatalar yaptılar ki bu hatalarla maç kazanmaları mümkün değilken, Kaleci Bekir’in hediye ettiği penaltı ile kazandıklarını sandıkları maçı uzatma dakikalarında müdafaaları ve kalecilerinin hataları ile şok bir mağlubiyet aldılar. Bu mağlubiyeti sezon sonuna kadar unutabileceklerini sanmıyorum.

İnegölspor’a gelince Teknik heyet bu hafta kart cezalısı Emre ve Enes’in takıma katılmalarıyla ve sağ kanatta Hüseyin’i alarak başladığı maçta. Özellikle Emre ile orta sahada üstünlük kurarken müdafaamızı da rahatlattı. Özcan uzun süre oynamamanın verdiği acemiliklerini üzerinden atıyor. Kerem bu maçta yine çok agresif ve dağınık oynayınca etkili olamadı. Forvetimizde tekrar formasına kavuşan Hüseyin ve Taner kanatlardan çok etkili toplar getirdiler. Ancak bunlardan tecrübeli Yasin sadece 1 tanesini gole çevirebildi. Taner çok etkili oynuyor. Ancak ceza alanı içerisine getirdiği topları arkadaşlarına aktarmakta veya gole çevirmekte başarısız oluyor. Taner rakiplerin düzenini bozan etkili bir açık. Temsilcimiz 90 dakikayı yenik kapadığı maçın uzatma dakikalarında bulduğu 2 golle SON GÜLEN TARAF oldu. Ankaragücü mağlubiyeti şunu gösterdi. Orta sahamız Emre’siz olmuyor. Emre kardeşimizde bundan sonra takımını düşünerek saçma sapan gereksiz kartlar görmeyecek. Emre bu gerçeği kafasına mutlaka sokmalıdır. Bu kartları gördüğün maçlardan sonra da eleştirimi yapmıştım. Ayrıca Teknik heyetimiz 2.yarı maçlarında 3.bölgemizde son vuruşlarda etkinliğimizi geliştirecek çalışmaları çok etkili bir şekilde yapması faydalı olacaktır.

Sonuç olarak 3 haftada maç kazanamayan ve tam 8 puan kaybeden temsilcimiz İnegölspor Beyoğlu Yeniçarşı takımını deplasmanda gidip gelen ancak son gülenin İnegölspor olduğu maçı kazanarak kötü gidişe dur dedi. Önümüzdeki Pazar günü evinde ağırlayacağı düşme potasındaki Altınordu’yu farklı yenerek play-off’taki rakiplerimiz Adana01, Elazığ ve İskenderun’un alacağı sonuçlara göre Play-off’un içerisinde devreyi kapatabilir. Beyoğlu Yeniçarşı maçını kazanan Teknik heyetimizi, oyuncularımızı, taraftarlarımızı ve yönetim kurulumuzu tebrik ediyor, Altınordu maçında başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”