İnegölspor ikinci yarıya ilk maçta uzun süre önde götürdüğü ve maçın sonlarına doğru yediği 2 golle kaybettiği maçın rövanşı için evinde ağırladığı lider Batmansporla nefes kesen çekişmeli bir maç sonunda puanları paylaşarak aldığı 1 puanla fikstürdeki yerini korudu.

Lider Batman spor liderliğini korumak İnegöl spor ise kazanarak play-off içerisine terfi etmek amacıyla oynanan maç nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. İlk yarıda İnegöl sporun etkili olduğu ve İbrahim’in attığı golle öne geçmesine rağmen Taha Receple girdiği ikinci net pozisyonu gol yapabilse 2.yarıda rakip takımın yaptığı oyuncu değişiklikleriyle yaptığı baskı kaçırdığı mutlak goller ve direklerde patlayan şutlarıyla bunalmayabilirdi. 2.yarıda rakip takımın kaçırdığı mutlak goller kalemiz direklerinde patlayan şutlarına rağmen İnanılmaz derecede şansın bizim takımdan yada Kaleci Bekir’in yanında olması nedeniyle Hezimetle çıkabileceğimiz maçtan 1 puan çıkarmamız başarıdır. Daha doğrusu alınan birer puan her iki takımı üzmedi.

Rakip Batmanspor ilk maçta elinden zor kurtulduğu İnegölspor deplasmanına puan veya puanlar almak amacıyla geldi. Maça etkili başlayamadı kalemize gelmekte zorlandığı dakikalarda bir serbest atışta kalesinde gördüğü golle şok yaşamaya başladığı dakikalarda Taha Recep kaleci ile karşı karşıya kaldığı mutlak bir pozisyonu gol yapabilse bu zor deplasmandan eli boş dönebilirdi. Devreye yenik giren Batman 2.yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleriyle İnegöl spor sahasına yerleşti baskısını iyice arttırdığı dakikalarda Kerem’in orta sahada gereksiz bir kırmızı kart görmesiyle büyük bir avantaj yakaladı. ilk yarıda sahada gezinen ve adeta rakip takımdan oynayan Golcüsü Atabey Çiçek 2.yarıda kaçırmanın daha zor olduğu pozisyonları çimlere gömerken bir tanesinde kalemize girmekte olan topu tamamlarken giren topu çıkardı. Bunların yanında direklerden dönen topları takımlarını strese sokarken oyuna alınan tecrübeli golcüleri Okan’ın Bekir’in sektirdiği bir topu gol yapmasıyla iyice motive olup kabus gibi üzerimize çöktüler. İnanılmaz goller kaçırırken direklere takılan toplarda şans yanlarında değildi. Bu 1 puanla liderliğini devam ettirdiler.

İnegölspor’a gelince Teknik heyet Taner’in yokluğunda yerine Taha Recep’i alarak klasik 11’iyle çıktı. Maça çok iyi başlayan temsilcimiz baskısını arttırarak rakip sahaya yerleşti. Bu baskının sonucunda İbrahim’in golü ile öne geçti ardından Taha Recep’le girdiği net bir pozisyonu gol yapamayınca rakip takım oyuna ağırlığını koymaya başladı ancak forvetinde bu maçta inanılmaz derecede etkisiz oynayan Atabey Çiçek gelen bütün topları bize teslim edince ilk yarıya önde girdik. Ancak 2.yarıda Serdar hocanın yaptığı oyuncu değişiklikleriyle Batman üzerimize çok etkili gelmeye özellikle sol kanattan getirdikleri toplarla üzerimize etkili gelmeye başladı. 61 dakikada Daha önceki yazılarımda yanlış agresif oynayan Kerem orta sahada gördüğü çift sarıdan gereksiz kırmızı kart görünce mağlup durumdaki lider Batman bu dakikadan sonra üzerimize adeta kabus gibi çöktü. Oyuna Okan Eken’i aldılar. Forvette çift santraforla devam edince aradıkları beraberlik golüne engel olamadık. Ceza alanı dışından atılan bir şutu kalecimiz Bekir bloke edemeyince yetişen Okan beraberlik golünü kalemize bıraktı. Bu golden sonra iyice coşan Rakip takım kalemizi ablukaya alarak bir çok pozisyona girdi ancak Atabey gol kaçırmakta ısrar edince ve maçın sonlarında direklerimizden dönen topları bizim büyük şansımızdı. Teknik heyetin yaptığı değişiklikler beraberliği korumakta etkili oldu. Kırmızı kart gördüğümüz dakikadan sonra son yarım saatte 10 kişi ile iyi bir direnç göstererek 1 puanı kurtardı. Bu zor maçta takımımız iyi mücadele etti. İlk 60 dakikada kazanacak bir görüntü verirken son 30 dakikada rakip oyuncular biraz becerikli ve birazda şansları olsaydı farklı yenilebilirdi.

Sonuç olarak İnegölspor 2.yarıya Liderden aldığı 1 puanla hem lideri zora soktu hem de Play-off için bende varım dedi. Aldığı 1 puanla 6 sıradaki yerini korudu. Kırmızı karta kadar iyi mücadele etti. Kırmızı karttan sonra 10 kişi ile yine iyi mücadele etti ancak bu mücadelede daha güçlü bir kadroya sahip zirvedeki rakibi karşısında doğal olarak çok zorlandı. Bu son 30 dakikada şansıda yanında olunca 1 puanı kurtardı. Gelecek hafta ilk maçta yendiği Karacabey spor ile deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak Play-off’un içine girebilir. Bundan sonraki maçlarda Teknik heyetimiz öncelikle Keremden başlayarak sık sık kart gören oyuncularımıza agresif oyun rakiplerine arkadan ve tehlikeli girmek, tehlike arz etmeyen bölgelerde faul yapmak, hakemlerle ve rakip oyuncularla lüzumsuz diyaloglara girmek olmadığı konusunda uyarmaları gerekiyor. Çünkü sınırlı kadromuzda bir taşın yerinden oynaması oyunumuzu olumsuz etkiliyor. Yusuf’un yerine oynayan Özcan bu maçta da yine çok etkili oynadı. Devamını diliyorum. Önümüzdeki hafta 5 yıl Okul Müdürü olarak görev yaptığım Karacabey’deki maçımızı ve evimizde oynayacağımız Karaman maçını yarın çıkacağım UMRE yolculuğu nedeniyle canlı izleyemeyeceğim. Bu maçlarda İnegölspor’umuza başarılar diliyorum. İnegöl sporun başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”