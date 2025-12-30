Geçtiğimiz hafta deplasmanda Beyoğlu Çarşıspor’u uzatma dakikalarında bulduğu gollerle geçerek aldığı 3 puan moraliyle Pazar günü evinde ağırladığı 9 puanla fikstürde 18. sırada bulunan Altınordu’yu 3 golle geçerken topladığı 33 puanla fikstürde ilk yarıyı 6. sırada tamamladı.

9 puanla 3. lige doğru hızla yol alan zayıf rakibi karşısında zorlanmadan attığı 3 golden fazlasını kaçıran temsilcimiz ilk yarının bu son maçında kolay kazanarak devre arasına Play-off iddiasını kuvvetlendirmiş bir şekilde moralli girdi.

Rakip Altınordu futbol takımının sahibi Bolu’daki yangın faciasından sonra ülkemizdeki örnek futbol okullarından biri olan Altınordu futbol okulunu ben bundan sonra bu gençlerin sorumluluğunu üzerime alamam diyerek kapatmasından sonra okulundaki kaliteli ve istikbal vadeden gençleri dört büyüklere verdi. Daha sonra 1.lige kadar yükselen ve hiç yabancı futbolcu oynatmadan bu ligde mücadele eden takımını mevcut oyuncularıyla 2.lige devam eden ancak amacından uzaklaşan bir mücadele ile yoluna devam ederken kadro yetersizliği nedeniyle ilk yarıda ancak 9 puan toplayabildi. Böyle devam ederse hızla 3.lige doğru yol almaya devam edecektir. Bu mantıkla geldiği İnegöl deplasmanında bu yetersiz ve alternatifsiz kadrosuyla ezik bir futbol oynayarak bir kez daha yenilmekten kurtulamadı.

İnegölspor’a gelince Teknik heyet maça tam kadro çıktığı maçın başından sonuna kadar gerek fizik gerekse teknik ve taktik bakımdan rakibinden çok üstün bir performans göstererek rakibini adeta sahadan sildi. Rakip takımın bir iki cılız atağından başka bir gayreti olmadığından Kaleci Bekir’e doğru dürüst bir top gelmedi. Gelende gol oldu. Müdafaamız rakip forvetlerin baskısını hiç hissetmedi. Güle oynaya maçı tamamladılar. Orta sahamızda Özcan bahis cezalısı Yusuf’u aratmadı. Güzel oyununu 2 gol asisti ile süsledi. Kerem ve Emre zaman zaman yanlış top kullanmalarına rağmen etkili oldular. Forvette iki kanadımızda Hüseyin ve Taner rakip bekleri sahadan sildiler. Hüseyin getirdiği ve girdiği pozisyonları gol yapabilseydi gol rekoru kırabilirdik. Taner bu maçta zirve yaptı çok etkili futbolunu attığı 2 golle süslerken grubumuzun en iyi sol kanat oyuncusu olduğunu gösterdi. Tecrübeli Yasin kupa ve ligde toplam 10 gol atarak kötü başladığı ilk yarıyı son maçlarda attığı puan getiren gollerle olumlu kapadı. 2.yarıda oyuna alınan oyuncularımız yorulan ve sahada gezinen rakipleri karşısında üstünlüğümüzü devam ettirdiler.

Sonuç olarak sezona stresli bir kongre süreci ile başlayan ve transfer tahtasını çok zor şartlarda açan yönetim ve yönetime, teknik heyeti ile beraber hem teknik direktör hem de bir yönetici gibi bu taşın altına elini koyan İsmail Güldüren ‘in oluşturduğu bu mütevazi kadroyla sezon başında hedeflediği kümede kalalım hedefini yapılan transferlerin mükemmel çıkması nedeniyle Yönetim-Teknik heyet-Oyuncular ve 2.kuvvetimiz olan tribünler birleşerek TEK YUMRUK olarak mücadele edince böyle bir başarı çıktı. Bu kadronun mimarı olan Kani Ademoğlu yönetimini, İsmail Güldüren ve ekibini kutluyorum. Sezon başından bu güne kadar son yıllarda alışık olmadığımız oturmuş bir 11’le toplanan puanlara ilk yarının bu son maçında alınan 3 puanla beraber 33 puanla fikstürde play-off’a sadece 1 puan yakında 6. sırada tamamlayan Yönetim-Teknik heyet-Oyuncularımız ve Taraftarlarımızı kutluyor, 2. yarının ilk maçında lider Batmanspor ile oynayacağımız rövanş maçında başarılarını yazmak dileğiyle iyi tatiller diliyorum.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”