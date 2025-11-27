İnegölspor, Erbaa galibiyeti sonrası bahis skandalından en çok etkilenen 2. ve 3. Lig maçlarının iki hafta ertelenmesinin ardından 20 puanla 6. sırada evinde ağırladığı 22 puanla 5’nci sıradaki İskenderun sporu Kerem’in golüyle yenerek fikstürde rakibi ile yer değiştirerek sezon başından bu yana oynadığı etkili güzel oyunlarının karşılığı olarak Playof sınırından içeriye girmeyi başardı.

Bu galibiyetle puanını 23 yaparken, deplasmanda lider Şanlıurfa’yı yenerek lider olan 29 puanlı Batmanspor ile arasındaki puan farkı sadece 6 puan oldu. Bahis skandalından en az etkilenen takımlardan biri olan temsilcimiz İnegölspor, zirvedeki 3 takımın kadrolarının yarısına yakını bahis skandalı cezalısı olduğu için önümüzdeki 3 aylık dönemde yeni bir hedef belirleyerek zirveyi zorlayabilir. İnegölspor’umuzun 4 cezalı oyuncusundan sadece Mete Sevinç direk oynuyordu. Grubumuzun diğer takımları bu konuda sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Bu mağdur takımlara ek bir transfer hakkı verilmedi. Bu nedenle temsilcimiz bu 3 aylık dönemi iyi değerlendirebilirse, çok daha iyi yerlere gelebilir.

Rakip İskenderunspor 22 puanla 5. sırada geldiği İnegöl’e beraberliği ön plana alarak oynamaya çalıştı. Ancak maçın başından sonuna kadar temsilcimiz karşısında mahkum bir oyun sergiledi. Sahada ne yaptığını bilmeyen, hatlar arası kopuk ve 3. bölgede hiç olmayan bir oyun oynayınca puan alması hayal oldu. 9 numaralı Enes Şahin yakaladığı 2 mutlak gol pozisyonunu çimlere gömerken, sahada gezinerek adeta rakip takımdan oynadı. Bu kadro ve bu oyunlarla 22 puan toplayıp 5. sırada olması çok enteresan bir durumdur. Göze batan oyuncusu yoktu.

İnegölspor’a gelince Teknik heyet maça bahis cezalısı Mete Sevinç’in yerine İbrahim Sürgülü’yü alarak kalede Bekir, geride Enes-İbrahim-Ahmet-Orhan, ortada Yusuf-Emre-Kerem, ileride Taha Recep-Yasin-Taner tertibiyle çıktığı maçın 2 yarısında Taha Recep’in yerine Özcan Can, Yasin’in yerine Hasan Alp, Taner’in yerine M.Mete oyuna alındı. Maça temkinli fakat mutlak kazanma hırsıyla başlayan temsilcimiz, rakibini sahasına sıkıştırarak sağlı sollu ataklarla bunalttı. Bu oyunun karşılığı olarak Taner’in soldan getirip Kerem’e alda at dercesine kestiği topa vuran Kerem maçın sonucunu tayın eden tek golü attı. Bu golden sonra rakip takım biraz silkinerek cılız ataklar yaptıysa da aradığı gol için 2 tane pozisyon buldu. Fakat tecrübeli santraforları bu pozisyonları değerlendiremedi. İnegölspor rakibine her noktada baskı yaparak orta alanda top yapmasına fırsat vermedi. Kalede Bekir’i zorlayacak toplar gelmedi. Müdafaada İbrahim Mete Sevinç’i aratmadı. Ahmet Nazar değmesin her maç tecrübe kazanarak üstüne koyuyor. Kaptan Orhan etkiliydi. Orta alanımız son yılların en uyumlu ve çalışkan orta sahası 1. ve 3. bölge arasındaki koordinasyonu iyi yapıyor. Forvette Hüseyin’in yerine oynayan Taha Recep ve sol kanatta Taner etkili toplar getirerek taşıdıkları toplar tehlike oldu. Yasin tecrübesini kullanarak Hasan Alp’e kaptırdığı formayı haklı olarak geri aldı. Taner kendini toparlayarak ilk maçlardaki hüviyetine döndü. Yasin güzel işler yapıyor. İsmail Güldüren ve ekibi bu 11’i hazırladıkları gibi kulübedeki oyuncularımızı da bunları zorlayacak düzeye çıkarmak için ısrarla çalışmalı. Bu performansı önümüzdeki Pazar günü deplasmanda Erzincanspor’a karşı sergilemeli. Maçın sonunda iki takım oyuncularının itişip kakışması hiç hoş değil. Maçı kazanmışsın, maç bitmiş soyunma odasına doğru yürü git. Neden rakip oyuncularıyla dalaşıyorsun. Maçın içinde gereksiz itirazların sonucu sarı kartını görmüşsün bunları yaparak kırmızı kartı mı istiyorsun. Bunlar iyi şeyler değil. Kendinize ve takıma zarar verebilirsiniz. Lütfen daha sakin ve akıllı olun.

Sonuç olarak İnegölspor, farklı Erbaa galibiyetinin ardından evinde İskenderunspor’u da tek golle geçerek fikstürde 5. sırada Play-off sınırı içerisine girmeyi başardı. Bahis skandalı nedeniyle grubumuzdaki zirve savaşı veren takımlarımızın mağduriyetini göz önüne alarak hedefini büyütmelidir. İnşallah zirveyi zorlar. İskenderun galibiyetini alan başta Teknik heyetimizi ve oyuncularımızı kutluyor, Erzincan maçı başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”