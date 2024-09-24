İnegölspor, forma kol sponsorluğu için İnkutsan Ambalaj ile anlaştı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Abdurrahman Maksutlar, Asbaşkan Ali Şahin ile İnkutsan Ambalaj Firma Sahiplerinden Caner Bütün katıldı.

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Abdurrahman Maksutlar, destekleri için İnkutsan Ambalaj Firman Sahiplerinden Caner Bütün’e teşekkür ederek, “İlçemizde sektörün öncü firmalarından İnkutsan Ambalaj her sezon kulübümüze ciddi manada destek veriyordu bu sezonda forma kol sponsorumuz oldu. Destekleri için İnkutsan Firma Sahipleri Atilla, İlker ve Caner Bütün’e camiamız adına teşekkür ediyorum” dedi.

İnkutsan Ambalaj Firma Sahiplerinden Caner Bütün ise, “ Firma olarak şehrimizin en önemli markalarından İnegölspor’umuzun forma kol sponsoru olduğumuz için çok mutluyuz. Bu şehirde kazanıyoruz ve şehrimize yatırım yapmaya çalışıyoruz. Geçmişte olduğu gibi her zaman elimizden geldiği kadar İnegölspor’umuza destek vermeye çalışacağız. Yöneticilerin işleri gerçekten çok zor. Kendilerine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: bülten