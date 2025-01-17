Teknik Direktörlük koltuğuna İbrahim Dağaşan’ın getirilmesinin ardından artarda aldığı galibiyetlerle küme düşme hattından hızla uzaklaşan İnegölspor, 2. yarının ilk maçında şampiyonluk yarışında olan Altınordu ile karşılaşacak.

Ligin ilk yarısında oynanan 17 karşılaşmada 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan bordo beyazlı ekip, topladığı 19 puanla grupta 11. sırada yer alıyor. Küme düşme hattından 7, play-off hattından ise 9 puan uzakta olan ekip, kendi saha ve seyircisi önünde oynamanın avantajını kullanmaya çalışacak.

Ligin ilk yarısında İnegöl’de 9 maç oynayan İnegölspor, bu maçların 2’sini kazanırken, 6 maçta ise berabere kaldı. Bordo beyazlılar İnegöl’de sadece bir kez mağlup oldu.

ALTINORDU NASIL BİR TAKIM?

Türkiye’nin en önemli futbolcu fabrikalarından biri olarak gösterilen Altınordu ise ligin ilk yarında oynadığı 17 maçta, 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 34 kez havalandıran ekip, kalesinde ise sadece 14 gol gördü.

Maç başına 2 gol atma başarısı gösteren ekip, kalesinde maç 0,82 gol gördü. İlk yarıda 35 puan toplayan, 41 puanı bulunan Sarıyer ve 39 puanı bulunan Batman Petrol’ün ardından 3. sırada yer alıyor.

İNEGÖLSPOR-ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2. Lig Beyaz Grup 18. Hafta mücadelesinde İnegölspor-Altınordu arasında oynanacak olan müsabaka 18 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 14.00’de İnegöl İlçe stadyumunda oynanacak.