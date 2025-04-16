

İnegöl'ün sevilen simalarında 75 yaşındaki Dr. Bahri Turgut Kavaklı, geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği nedeniyle rahatsızlandı. İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kavaklı, hayatını kaybetti.



Kavaklı, İshakpaşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Orhaniye Mezarlığına defnedildi.



Cenaze törenine Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Merhum Bahri Turgut Kavaklı’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine, dost ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.