Ünlü sinema oyuncusu Ahmet Kural’ın başrolde oynadığı Gassal dizisi sonrası, cenaze yıkayanların hayatları da haber olmaya başladı.

Gassallara ait en çok merak edilen konuların arasında ise aldığı maaşlar var. Türkiye’de cenaze yıkama işlemleri Türkiye’nin birçok yerinde şu an belediyelerin verdiği hizmetle sağlanıyor. Ancak ülkenin bazı bölgelerinde halen cenaze yıkama görevini genelde İmamlar, Müezzinler ve ücret karşılığında hizmet veren şahıslar yapıyor.

İnegöl’de ise vatandaşlar hiçbir ücret ödemeden tüm cenaze hizmetlerini İnegöl Belediyesi’nden temin edebiliyor. Cenazelerin nakil, yıkanma ve mezarlık hizmetleri İnegöl Belediyesi Cenaze İşleri Müdürlüğü’nce ücretsiz hizmet olarak sağlanıyor.

GASSALLAR NE KADAR ÜCRET ALIYOR?

Müdürlükte ikisi bayan, ikisi erkek 4 adet Gassal çalışıyor. Bu Gassallardan biri bayan iki Gassal hafta içi, biri bayan iki gassal ise sadece Cumartesi ve Pazar günleri hizmet veriyor.

İnegöl’de günde ortalama 8 kişi hayatını kaybediyor. Hafta sonu çalışan Gassalların günlük kazancı kişi başı ortalama 2 bin 400 TL olarak hesaplandı. Aylık kazançları ise 19 bin 200 TL’ye denk geliyor. Bu kazanç bazı aylarda düşüş gösterip bazı aylarda artabiliyor.

İnegöl Belediyesi’nde taşeron firma aracılığı ile hafta içi 5 gün çalışan biri bayan iki gassal ise aylık 35 bin TL maaş alıyor. İçeresinde ulaşım, yemek, yakacak ve çocuk yardımında olduğu bu ücret günlük 1590 TL’ye tekabül ediyor.