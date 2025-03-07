İnegöl'ün sevilen simalarından ve Bursaspor tribünlerinin yakından tanıdığı İlhan Er, hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde Bursaspor Başkanı Enes Çelik’in hastanede ziyaret ettiği Er'in vefatı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Merhum İlhan Er'in cenazesi, bugün Cuma namazına müteakip Yeniceköy Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniceköy Merkez Mezarlığı'na defnedilecek.

Kafkasspor Başkanı Sedat Yavuz Merhum Er'in vefatının ardından sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı. Yavuz mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bugün yüreğimizde derin bir hüzün var… Değerli büyüğümüz, dostumuz, abimiz İlhan Er’i kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz.

O, sadece bir isim değil; gönüllerde iz bırakan, her daim güler yüzüyle, samimiyetiyle ve yardımseverliğiyle hatırlanacak bir insandı.

İlhan Er abimiz, çevresinde sevilen, sayılan, dostluğun, vefanın ve adamlığın en güzel örneklerinden biriydi. Onu tanıyan herkes, yüreğindeki iyiliğe, sohbetindeki derinliğe ve karakterindeki sağlamlığa şahit olmuştur.

Ne zaman bir dostun, bir kardeşin, bir yol arkadaşının desteğe ihtiyacı olsa, o hep oradaydı.

Bu dünyada güzel izler bırakan insanlar, aslında hiç ölmezler.

İlhan Er abimiz de aramızdan ayrılmış olsa da hatıralarımızda, dualarımızda, yüreğimizde yaşamaya devam edecek.

Bizlere düşen, onun miras bıraktığı iyiliği, dostluğu ve güzel ahlakı yaşatmak, onun aziz hatırasına sahip çıkmaktır.

Rabbim mekânını cennet eylesin, sevdiklerine sabır ihsan etsin.

Seni unutmayacağız, İlhan Er abim… Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun inşallah..