 “Teknolojide lüks, gelecek için teknoloji” sloganıyla 50’ye yakın mühendis tarafından tasarlanarak İnegöl’de üretimine başlanan yerli otomobil Amperino, ilk olarak C-100 konseptiyle piyasaya sürülecek.  Yüzde 100 elektrikli konseptiyle doğa dostu olan Amperino C-100,  150 ve 200 Km menzilli 2 ayrı seçenekle tüketicinin karşısına çıkacak. Uygun fiyatla araç sahibi olmak isteyenler için tasarlanan klasik seçenekte menzil opsiyonu 150 km olacak. Teknik donanımı diğer otomobil markalarında olduğu gibi sınırlı olacak. Klimasız bu model, doğa dostu olduğu kadar cep dostu olmasıyla da dikkat çekecek. “M” sınıfı diye tabir edilen binek araçlara alternatif olarak tasarlanan araç bu haliyle bile sınıfının en iyisi olma iddiasıyla piyasaya sürülecek.

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Spor pakette ise menzil opsiyonu 200 km olacak. Amperine C-100 spor modeli klima ve çelik jant başta olmak üzere teknik donanım olarak klasik modelden daha fazla özelliklere sahip olacak.

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Yerli otomobil evlerde 240 dakika, istasyonlarda ise 80 dakikada şarj olabilecek. Maksimum 90 km hız yapabilecek araç, boyuyla tam bir şehir içi aracı olacak.

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Özgün tasarımı ve donanımlarıyla benzerlerine göre birçok farklılığı ortaya koyacak olan Amperino’nun uzunluğu,  3159 mm, genişliği 1500 mm ve yüksekliği 1450 mm olacak. 370 litre ile sınıfında en iyi bagaj hacmine sahip olacak Amperino, 3 kişilik taşıma kapasitesiyle yollara çıkacak. Yere yakın ağırlık merkeziyle iyi bir yol tutuşu vadeden araç, 16 yaş ve üzeri A2 sürücü ehliyeti için uygun olarak tasarlandı. Diğer araçlarda olmayan, bacak mesafesi ve oturum konforunu da sunan Amperino, yakın bir zamanda yerli otomobil TOGG gibi yolları süsleyecek.

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SATIŞ FİYATI

Amperino C-100’ün klasik modeli 500 bin TL’den, spor modeli ise 700 bin TL’den satışa sunulması planlanıyor.

16-18 Kasım tarihlerinde Bursa Tüyap Merkezinde düzenlenecek olan Go-Green Türkiye Fuarında görücüye çıkacak olan ilk otomobil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilecek. Elektrikli Araçlar, Şarz Teknolojileri Ekipman ve Donanımları fuarında sergilenecek otomobilin, fuar sonrası Ankara’ya yol alacağı öğrenildi. 

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