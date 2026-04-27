Önceki hafta lige havlu atmış iki takımın mücadelesinde güzel ve çekişmeli futbol vardı. Yedek ağırlıklı kadro ile çıkılan maçta geriye düştük öne geçtik. Fakat sonunda 1 puana razı olduk. Karşılaşmaya ev sahibi ekip iyi başladı.

Üst üste kazandığı duran toplardan aradığı golü buldu. Ardından bizim girişimlerimiz vardı. Fakat bunları şut denemesi ile yaptık, sonuç gelmedi. İlk yarı soyunma odasına mağlup girdik. Fakat devre arası oyuncu değişiklikleri oyunun lehimize dönmesine sebep oldu. Abdullah Başdere attığı 2 golle adeta maçın adamı oldu.

Şimdi soralım geçen yıl oynadığı maçlarda farkını hemen belli eden bu çocuk koca yıl tribünde maç seyretti. Biraz üstüne düşülemez miydi? Biz Taner’in triplerini izledik. Sezon boyu yazık değil mi? En azından kulübede olup oynayan oyuncuya tedirginlik oluşturabilirdi. Bazı oyuncular ise neden bizi buraya getirdiler havasındaydı. Bazıları ise bana göre bu formadan uzak görüntü içindeydiler. Yani onlardan bize fayda olmaz. Maç kazanılır ya da kaybedilir sorun değil ama lakaytlık çözümü olmayan davranış söyleyelim. Bizim için adeta hüzünle geçen bir yıl oldu, iyi oynadık. Play-off’un kapısından döndük taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandık. Bana göre de koca bir alkışı hak ettik. Her ne kadar arzu ettiğimiz yere ulaşamadıysak da başta yönetim teknik heyet ve futbolcularımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi sezon boyunca bu heyecan fırtınasında tuttukları için.