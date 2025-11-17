Bazı apartmanlarda 12’den sonra 14 gelir. Asansörde “13” tuşunu göremezsiniz. Uçaklarda bile 13 numaralı koltuk olmaz bazen. Öyle ki, futbol sahalarında bile 13 numaralı formayı giymekten kaçınılır çoğu zaman. Çünkü derler ki, “13 uğursuzdur.”

Ama hiç düşündünüz mü, bir sayı neden uğursuz olsun ki?

Bu inanç aslında bize ait değil. Batı kültüründen gelmiş. Rivayete göre, İsa’nın Son Akşam Yemeği’nde masada 13 kişi varmış ve ihanet de o masadan çıkmış. Başka bir söylentiye göre, İskandinav mitolojisinde Loki adında bir tanrı 13. davetsiz misafir olarak bir şölene katılmış, işler karışmış. Yani 13, yüzyıllar önce “kötülüğün sembolü” olarak anılmaya başlamış.

Hristiyanlar, yani Batılılar, 13 sayısını uğursuz kabul eder. Kapı numaralarında, otel odalarında, hatta uçak koltuklarında bile 13’ü görmek zordur. Çünkü bu sayının kötü şans getirdiğine inanırlar.

Peki bizde durum nasıl? Batılıların, batıl inaçlarını sorgulamadan direkt alıyoruz.

Son yıllarda 13’e dair garip şeyler söyleniyor.

Kimisi diyor ki: “Hz. Muhammed’in doğum yılı 571. Topla bakalım: 5+7+1=13.”

Bir başkası diyor ki: “İstanbul’un fethi 1453. 1+4+5+3=13, demek ki bu yüzden uğursuz!”

Bir de Türklerin Müslüman oluş yılı 751 var; 7+5+1=13 diye bunu da ekliyorlar.

Sonra da “Bak işte, hep 13’e denk geliyor, kesin bir anlamı var!” diye yorum yapıyorlar.

Ama işin aslı öyle değil. Bu tarz çıkarımlar sadece tesadüf. Ne tarihsel bir kanıt var, ne de 13’ün bizim kültürümüzde kötü sayıldığına dair bir kayıt.

İslam kültüründe 13’e dair olumsuz bir anlam yok. Hatta sayılara kutsiyet yüklemek bile doğru bulunmaz. Oysa bu, sadece sayılarla oynanan bir tesadüf oyunu. Ne tarih kitaplarında böyle bir bilgi var, ne de kültürümüzde 13’ü uğursuz sayan bir gelenek.

Mahrur tarihinin mütevazı şehri Bitlis ilimizin trafik plaka kodu da 13’tür.

Ne yani, Bitlis uğursuz şehir mi şimdi?

Bırakalım bu tarz söylemleri de, hayatın tadını kaçırmayalım.

Oysa aynı 13, Japonya’da doğumun simgesi. Maya kültüründe kutsal bir sayı. Bir yerde korkulan, başka bir yerde kutlanan… İşte hayatın garipliği de burada.

Yani anlayacağınız, 13 ne uğursuz ne de uğurlu. O sadece bir sayı. Uğursuzluğu biz uyduruyoruz, sonra da inanıyoruz.